Новый взгляд на функциональность белков магнитных бактерий

Недавнее исследование, проведенное группой немецких и французских исследователей под руководством микробиолога Дирка Шулера из Университета Байройта, предоставило новое понимание функциональности белков магнитных бактерий. Исследование, опубликованное в журнале mBio, было посвящено расшифровке функции генов, участвующих в биосинтезе магнитосом у труднодоступных магнитных бактерий.

Магнитные бактерии обладают магнитосомами, которые представляют собой нанокристаллы минерала железа, внутри своих клеток. Эти магнитосомы организованы в цепочки, которые действуют как магнитные сенсоры, выравнивая бактериальные клетки в магнитном поле Земли. Структура и расположение этих цепей поддерживаются волокнами, состоящими в основном из белка MamK, принадлежащего семейству актинов.

Предыдущие исследования тщательно изучали роль MamK в M. gryphiswaldense, разновидности магнитных бактерий. Установлено, что MamK влияет на процесс образования цепей и обеспечивает равномерное распределение цепей магнитосом при делении клеток. Однако было неясно, полагаются ли другие виды магнитных бактерий на MamK для биосинтеза магнитосом или используют другие белки или механизмы.

Чтобы преодолеть проблемы изучения других магнитных бактерий, исследовательская группа разработала новый подход. Они успешно экспрессировали белки, участвующие в производстве магнитосом, из чужеродных магнитных бактерий в мутантах M. gryphiswaldense. Эти чужеродные белки смогли заменить функции нативных белков, продемонстрировав их функциональную эквивалентность.

В новом исследовании ученые применили этот метод для изучения актинов, предположительно контролирующих связь магнитосом у других магнитосомных бактерий. Мутанты M. gryphiswaldense продуцировали эти чужеродные актины, и их функцию анализировали. Результаты показали, что чужеродные актины влияют на образование цепей, а некоторые даже производят цепи магнитосом, аналогичные исходным у M. gryphiswaldense. Кроме того, было обнаружено, что недавно обнаруженный белок под названием Mad28 поддерживает формирование каркаса цитоскелетных волокон, необходимого для упорядоченных цепей магнитосом.

Эти данные позволяют предположить, что помимо MamK, у магнитных бактерий существуют и другие актиноподобные белки, которые играют роль в производстве и позиционировании магнитосом. Исследование также подчеркивает наличие аналогичных белков у немагнитных бактерий, участвующих в формировании их магнитной стрелки компаса. Это исследование дает ценную информацию о функции ключевых белков в биосинтезе магнитосом у бактерий.

FAQ

Что такое магнитосомы?

Магнитосомы — это нанокристаллы минерала железа, обнаруженные внутри клеток магнитных бактерий. Они действуют как магнитные датчики, выравнивая бактериальные клетки по магнитному полю Земли.

Какова роль MamK в формировании магнитосом?

MamK — белок, принадлежащий семейству актинов. Он играет значительную роль в формировании цепочек магнитосом и обеспечивает равномерное распределение при делении клеток.

Как исследователи изучали другие магнитные бактерии?

Исследователи экспрессировали белки, участвующие в производстве магнитосом, из чужеродных магнитных бактерий у мутантов M. gryphiswaldense. Эти чужеродные белки смогли заменить функции нативных белков, что позволило изучить биосинтез магнитосом у других видов.

Что исследование показало об актиноподобных белках?

Исследование показало, что помимо MamK в магнитных бактериях есть и другие актиноподобные белки, которые влияют на выработку и позиционирование магнитосом. Некоторые из этих белков были способны производить цепи магнитосом, подобные тем, которые обнаружены у M. gryphiswaldense. Кроме того, было обнаружено, что недавно обнаруженный белок под названием Mad28 поддерживает формирование каркасов цитоскелетных волокон для упорядоченных цепей магнитосом.