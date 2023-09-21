Ученые производят полноразмерные волокна паучьего шелка, используя генетически модифицированных тутовых шелкопрядов

Ученые добились крупного прорыва, успешно производя полноразмерные волокна паучьего шелка с использованием генетически модифицированных тутовых шелкопрядов. Этот шелк имеет огромный потенциал в качестве масштабируемой, устойчивой и высококачественной альтернативы синтетическим волокнам, таким как нейлон.

Шелк тутового шелкопряда — единственное шелковое волокно животного происхождения, которое производится в промышленных масштабах в больших масштабах благодаря хорошо отработанным технологиям выращивания. Однако обычный шелк тутового шелкопряда имеет репутацию хрупкого. С другой стороны, паучий шелк невероятно прочен и вынослив. Задача заключалась в том, чтобы найти способ производства паучьего шелка в больших масштабах из-за каннибалистической природы пауков.

В этом исследовании исследователи использовали методы генетической модификации, чтобы создать шелкопрядов, способных производить волокна паучьего шелка. Они вставили белок шелка паука, плетущего сферы, в ДНК тутового шелкопряда, заменив ген, ответственный за основной белок шелка тутового шелкопряда. Этот подход, известный как CRISPR-Cas9, позволил успешно активировать ген паучьего шелка, не мешая производству натурального шелка тутового шелкопряда.

Полученные волокна превзошли ожидания, продемонстрировав высокую прочность на разрыв и ударную вязкость. Удивительно, но волокна оказались более гибкими, чем ожидалось. Этот прорыв имеет серьезные последствия для различных отраслей, включая биомедицинскую инженерию, аэрокосмические технологии и интеллектуальные материалы для армии. Производимый паучий шелк даже в шесть раз прочнее кевлара, материала, обычно используемого в бронежилетах.

Исследователи стремятся усовершенствовать этот процесс путем разработки генетически модифицированных тутовых шелкопрядов, способных производить волокна паучьего шелка с использованием натуральных и искусственных аминокислот. Они считают, что этот подход имеет огромный потенциал для создания еще более прочных и универсальных шелковых волокон.

Возможность производить волокна паучьего шелка с использованием генетически модифицированных тутовых шелкопрядов не только предлагает устойчивую альтернативу синтетическим волокнам, но и открывает возможности для удовлетворения глобальных потребностей. Волокна можно использовать в качестве хирургических шовных материалов, удовлетворяя потребность в более чем 300 миллионах процедур в год.

источники:

– Университет Дунхуа

– ЭврекАлерт