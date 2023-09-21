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Ученые производят полноразмерные волокна паучьего шелка, используя генетически модифицированных тутовых шелкопрядов

ByРоберт Эндрю

сентябрь 21, 2023
Ученые производят полноразмерные волокна паучьего шелка, используя генетически модифицированных тутовых шелкопрядов

Ученые добились крупного прорыва, успешно производя полноразмерные волокна паучьего шелка с использованием генетически модифицированных тутовых шелкопрядов. Этот шелк имеет огромный потенциал в качестве масштабируемой, устойчивой и высококачественной альтернативы синтетическим волокнам, таким как нейлон.

Шелк тутового шелкопряда — единственное шелковое волокно животного происхождения, которое производится в промышленных масштабах в больших масштабах благодаря хорошо отработанным технологиям выращивания. Однако обычный шелк тутового шелкопряда имеет репутацию хрупкого. С другой стороны, паучий шелк невероятно прочен и вынослив. Задача заключалась в том, чтобы найти способ производства паучьего шелка в больших масштабах из-за каннибалистической природы пауков.

В этом исследовании исследователи использовали методы генетической модификации, чтобы создать шелкопрядов, способных производить волокна паучьего шелка. Они вставили белок шелка паука, плетущего сферы, в ДНК тутового шелкопряда, заменив ген, ответственный за основной белок шелка тутового шелкопряда. Этот подход, известный как CRISPR-Cas9, позволил успешно активировать ген паучьего шелка, не мешая производству натурального шелка тутового шелкопряда.

Полученные волокна превзошли ожидания, продемонстрировав высокую прочность на разрыв и ударную вязкость. Удивительно, но волокна оказались более гибкими, чем ожидалось. Этот прорыв имеет серьезные последствия для различных отраслей, включая биомедицинскую инженерию, аэрокосмические технологии и интеллектуальные материалы для армии. Производимый паучий шелк даже в шесть раз прочнее кевлара, материала, обычно используемого в бронежилетах.

Исследователи стремятся усовершенствовать этот процесс путем разработки генетически модифицированных тутовых шелкопрядов, способных производить волокна паучьего шелка с использованием натуральных и искусственных аминокислот. Они считают, что этот подход имеет огромный потенциал для создания еще более прочных и универсальных шелковых волокон.

Возможность производить волокна паучьего шелка с использованием генетически модифицированных тутовых шелкопрядов не только предлагает устойчивую альтернативу синтетическим волокнам, но и открывает возможности для удовлетворения глобальных потребностей. Волокна можно использовать в качестве хирургических шовных материалов, удовлетворяя потребность в более чем 300 миллионах процедур в год.

источники:
– Университет Дунхуа
– ЭврекАлерт

By Роберт Эндрю

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