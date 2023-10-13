Салициловая кислота и РНК-интерференция: механизмы защиты стволовых клеток растений от вирусов

Резюме: Недавнее исследование, проведенное учеными из Института молекулярной биологии растений Грегора Менделя, показало, что стволовые клетки растений обладают сильным защитным механизмом против вирусов. Исследователи обнаружили, что иммунный ответ стволовых клеток растений опосредован как салициловой кислотой, так и РНК-интерференцией. Эти результаты проливают свет на молекулярную основу того, как стволовые клетки апикальной меристемы побега способны противостоять вирусным инфекциям.

Вирусы представляют собой серьезную угрозу для растений и могут иметь разрушительные последствия для сельского хозяйства. Когда вирусы успешно заражают растения, инфекция часто распространяется по всему организму. Однако небольшая группа клеток, известных как стволовые клетки, внутри верхушки побега, остается незатронутой вирусом. Эти стволовые клетки играют решающую роль в создании всех надземных тканей растений, включая следующее поколение растений.

Чтобы понять механизмы, лежащие в основе сильной противовирусной защиты этих стволовых клеток, исследователи разработали платформу для скрининга и использовали методы высокопроизводительной микроскопии. Они заметили, что вирус мозаики репы, выбранный ими модельный вирус растений, мог проникать в стволовые клетки, но был быстро исключен из них. Было обнаружено, что это исключение опосредовано салициловой кислотой и РНК-интерференцией.

Выяснилось, что при вирусной инфекции растение активирует выработку салициловой кислоты как сигнал тревоги. Салициловая кислота, в свою очередь, активирует ключевой фактор РНК-интерференции, называемый RDR1. RDR1 увеличивает выработку двухцепочечной РНК из вирусной РНК, снабжая растение более вирусоспецифичными последовательностями для борьбы с вторгшимся вирусом. Интересно, что RDR1 вырабатывается не внутри самих стволовых клеток, а в ткани под стволовыми клетками и в сосудистой сети.

Хотя конкретные сроки и место выработки салициловой кислоты во время инфекции до конца не изучены, было установлено, что и салициловая кислота, и RDR1 необходимы для изгнания вируса из стволовых клеток. Кроме того, исследователи обнаружили, что интерференция РНК имеет решающее значение для защиты стволовых клеток от заражения другими вирусами.

Исследование подчеркивает загадку того, как стволовые клетки могут эффективно отражать вирусы, в то время как другие ткани растений чувствительны к вирусному подавлению РНК-интерференции. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на понимании того, как предотвращается попадание вирусов в семена и потомство зараженных растений, которые развиваются из защищенных стволовых клеток. В целом, эти результаты дают ценную информацию о механизмах противовирусной защиты стволовых клеток растений и способствуют созданию надежной молекулярной основы для будущих исследований.

источники:

– Марко Инкарбон и др., Салициловая кислота и РНК-интерференция опосредуют противовирусный иммунитет стволовых клеток растений, Труды Национальной академии наук (2023). DOI: 10.1073/pnas.2302069120

– Институт молекулярной биологии растений Грегора Менделя (GMI)