Отделение биоинженерии в Эймсе: развитие технологий исследования космоса

Отделение биоинженерии в Эймсе находится на переднем крае разработки передовых технологий, которые позволят осуществить будущие миссии человека за пределами низкой околоземной орбиты. Их усилия в области исследований и развития технологий сосредоточены на создании самодостаточных систем жизнеобеспечения, оптимизации использования ресурсов и повышении устойчивости расширенных космических миссий.

Одной из ключевых областей исследований является оживление атмосферы и контроль следов загрязнений. Филиал занимается разработкой передовых технологий по удалению углекислого газа и других загрязнений из атмосферы салона и преобразованию их в безопасную и полезную продукцию. Это исследование направлено на обеспечение качества воздуха в космическом корабле и минимизацию необходимости миссий по пополнению запасов.

Восстановление воды является еще одним важным аспектом обеспечения возможности длительных космических полетов. Отделение биоинженерии занимается разработкой технологий, которые могут значительно улучшить скорость восстановления воды, повысить надежность и снизить потребление ресурсов. Эти достижения в области восстановления воды помогают снизить зависимость от Земли в плане поставок критически важных ресурсов.

Управление отходами также является приоритетом филиала. Они активно работают над технологиями, позволяющими минимизировать объем отходов, восстанавливать воду и другие ресурсы из отходов, а также разрабатывать микробные и химические процессы для безопасного повторного использования отходов. Эти инновации будут способствовать созданию более устойчивых и самодостаточных космических сред обитания.

Отделение биоинженерии также занимается изучением синтетической биологии для создания биологических систем, которые могут предоставить критически важные ресурсы для исследований. Это включает в себя производство продуктов питания, жизнеобеспечение и разработку новых материалов. Используя потенциал биологических систем, НАСА стремится снизить зависимость от традиционных цепочек поставок и повысить самодостаточность во время космических миссий.

Кроме того, филиал участвует в проекте «Омега», направленном на разработку морских фотобиореакторов для производства биотоплива. Эти фотобиореакторы не только производят биотопливо, но также служат средством очистки сточных вод, связывания углерода и обеспечивают платформу для аквакультуры. Эта интегрированная система направлена ​​на максимальное использование ресурсов при минимизации воздействия на окружающую среду.

Для поддержки разработки надежных систем жизнеобеспечения для будущих миссий Отделение биоинженерии использует инструменты системного проектирования. Эти инструменты позволяют анализировать, моделировать и моделировать архитектуру для выявления технологических пробелов, проведения торговых исследований и принятия обоснованных решений в процессе проектирования.

Подводя итог, можно сказать, что отделение биоинженерии в Эймсе является ключевым игроком в продвижении технологий освоения космоса. Их усилия в области исследований и разработок в области оживления атмосферы, восстановления воды, управления отходами, синтетической биологии, производства биотоплива и системной инженерии способствуют реализации расширенных миссий в дальний космос с меньшей зависимостью от ресурсов Земли.

источники:

– Исследовательский центр Эймса НАСА