Роль Biochar в смягчении изменения климата

Ежегодно миллионы тонн органических отходов сельского и лесного хозяйства гниют или сжигаются, выбрасывая углекислый газ в атмосферу и способствуя глобальному потеплению. Однако решение существует в виде биоугля, который может связывать углерод в течение длительных периодов времени. Биоуголь производится путем нагрева органических отходов в среде с пониженным содержанием кислорода. Его можно производить из различных органических отходов при температуре от 300 до 1400 ºF, что приводит к различным свойствам.

Biochar имеет ряд преимуществ для окружающей среды. Он помогает почве удерживать воду и питательные вещества, обеспечивает среду обитания для микробов и улавливает загрязняющие вещества, такие как тяжелые металлы, тем самым предотвращая их попадание в водоемы. Более того, биоуголь превращает около 50% углерода в органических отходах в стабильное соединение, которое остается в почве, уменьшая количество углерода, выбрасываемого в атмосферу.

Производство биоугля в Соединенных Штатах в настоящее время ограничено, но оно может компенсировать значительные объемы выбросов углекислого газа. По одной из оценок, к 2050 году биоуголь сможет компенсировать до трех гигатонн углекислого газа каждый год, что эквивалентно закрытию 800 угольных электростанций. Однако для достижения этой цели необходимо существенно увеличить производство биоугля в глобальном масштабе.

Проблемы с внедрением биоугля включают недостаточную осведомленность фермеров и необходимость детального понимания его свойств и применения. Биоуголь не является ни удобрением, ни пестицидом и не увеличивает значительно урожайность сельскохозяйственных культур. Тем не менее, он дает явные преимущества при добавлении в почвы с плохим удержанием воды и питательных веществ.

Biochar обещает стать простым и экономически эффективным методом улавливания и хранения углерода, привлекая интерес со стороны корпораций, стремящихся компенсировать свои выбросы. Увеличение производства и внедрения биоугля может проложить путь к значительному снижению уровня углекислого газа и способствовать усилиям по смягчению последствий изменения климата.

источники:

– Грист: «Роль Biochar в смягчении последствий изменения климата»

– Инициатива США по биоуглю: usbiomass.org

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