Исследование малоизвестных скоплений Кассиопеи

Кассиопея — известное созвездие, расположенное в северном полушарии Млечного Пути. Хотя многие знакомы с его характерной W-образной формой, в созвездии есть несколько менее известных скоплений, которые стоит изучить.

Одним из таких скоплений является NGC 129, которое можно найти на полпути между Кафом (Бета Кассиопеи) и Гаммой Кассиопеи. NGC 7 имеет звездную величину 129 и содержит около тридцати шести звезд, некоторые из которых не видны в бинокль. Найдите три звезды 9-й величины, образующие равносторонний треугольник, самым ярким членом которого является золотистая переменная звезда цефеида DL Кассиопеи.

Двигаясь на восток по форме W, вы встретите Эпсилон Кассиопеи. Примерно в 10.5 градусах к юго-востоку от Эпсилона вы найдете Эта Персея. Между этими двумя звездами расположено Шток 7, также известное как Маркарян 6. Это небольшое скопление содержит двадцать девять звезд и представляет собой короткую размытую дугу, изгибающуюся с севера на юго-запад. В бинокль большего размера можно увидеть крестообразную форму, а самая южная звезда принадлежит к узкому набору из четырех лучей.

В исследовании, опубликованном в Публикациях Тихоокеанского астрономического общества в 1980 году, изучалась связь Маркаряна 6 с областью Водорода-II IC 1805, также известной как туманность Сердце. Исследование подтвердило, что Маркарян 6 — это настоящее скопление, расположенное на расстоянии 1,600 световых лет от нас. Однако считается, что сама туманность Сердце находится на расстоянии 7,200 световых лет от нас.

Еще одно скопление в пределах IC 1805 — Мелотта 15, также известное как Коллиндер 26. Эта редко упакованная группа, охватывающая 21 угловую минуту, содержит около сорока сине-белых и белых звездных инферно. Три его самые яркие звезды образуют тупой наконечник стрелы, а четвертая звезда 9-й величины служит древком стрелы.

Наконец, недалеко от Персея есть широко известное скопление мускулистов, также известное как «Запас 2». Это скопление, учитывая его уникальную форму фигурки, было названо покойным Джоном Дэвисом. Тем не менее, его также называют Собачьим скоплением из-за его близости к Двойному скоплению NGC 869 и NGC 884. Дуга звезд, соединяющая Stock 2 с Двойным скоплением, образует поводок, причем Stock 2 напоминает фигуру, идущую по своим местам. собаки.

Исследование этих менее известных скоплений в пределах Кассиопеи дает возможность увидеть красоту и разнообразие нашего небесного соседства.

источники:

– Астрономия: Роен Келли

– Исследование: «Небольшое скопление вблизи IC 1805» в публикациях Тихоокеанского астрономического общества.