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Ученые предполагают, что на Венере могла существовать тектоника плит

ByМамфо Брешиа

26 октября, 2023
Ученые предполагают, что на Венере могла существовать тектоника плит

Недавнее исследование предполагает, что Венера, адски горячая вторая планета Земли, возможно, когда-то имела тектонику плит. Тектоника плит — это непрерывное движение и изменение внешней коры планеты. Хотя Венера в настоящее время не похожа на Землю, с экстремальными температурами и облаками серной кислоты, исследователи полагают, что в молодости Венера обладала тектоникой плит. Это открытие имеет важное значение для потенциальной обитаемости Венеры.

По мнению Мэтью Б. Веллера, планетолога из Института Луны и планет в Хьюстоне, если бы на Венере в прошлом была тектоника плит, она могла бы обеспечить более гостеприимную среду для жизни. Геохимические реакции, связанные с тектоникой плит, могли похоронить большую часть углекислого газа, который способствует сегодняшним негостеприимным условиям на Венере, потенциально делая ее более прохладной и приводя к присутствию жидкой воды.

Исследователи под руководством Веллера провели компьютерное моделирование, чтобы изучить различные тектонические модели Венеры. Модель застойной крышки, подобная марсианской и земной луне, предполагает твердую внешнюю кору, которая не движется. Вторая модель, тектоника плит, предполагает движение и распространение тектонических плит, что приводит к усилению вулканической активности и выделению газа. Моделирование показало, что ранняя фаза тектоники плит, за которой последовало образование застойной коры крышки, может объяснить наблюдаемые уровни азота в атмосфере Венеры.

Хотя результаты наводят на размышления, ученые, не участвующие в исследованиях, предупреждают, что необходимы дополнительные доказательства, чтобы сделать окончательные выводы о геологической истории Венеры. Седрик Гиллманн, планетолог из Швейцарского федерального технологического института, подчеркнул, что публикации, основанные на моделях, имеют ограничения. Джозеф О'Рурк, профессор исследования Земли и космоса в Университете штата Аризона, предполагает, что Венера может иметь уникальную геологическую историю, отличную от Земли и Марса.

Ожидается, что предстоящие миссии на Венеру, в том числе «Давинчи» НАСА, «Веритас» и «EnVision» Европейского космического агентства, предоставят важные данные для дальнейшего разгадки тайн нашей соседней планеты. Эти миссии помогут ученым лучше понять геологию планеты и причины различий в условиях между Землей и Венерой.

FAQ

1. Что такое тектоника плит?

Тектоника плит — это теория, описывающая движение и взаимодействие крупных частей внешней оболочки планеты, известных как тектонические плиты. Эти плиты могут сталкиваться, скользить друг мимо друга или разделяться, что приводит к возникновению различных геологических особенностей, таких как горы, землетрясения и вулканическая активность.

2. Могла ли Венера когда-то быть обитаемой?

Исследование предполагает, что, основываясь на присутствии тектоники плит в прошлом Венеры, вполне возможно, что миллиарды лет назад планета была более обитаемой. Геохимические реакции, связанные с тектоникой плит, могли похоронить значительное количество углекислого газа, что привело к более холодной Венере с потенциально более жидкой водой.

3. Как будущие миссии на Венеру будут способствовать нашему пониманию?

Будущие миссии, такие как Davinci НАСА, Veritas и EnVision Европейского космического агентства, будут собирать новые данные об атмосфере, поверхности и геологической активности Венеры. Эти миссии дадут ценную информацию о нынешних условиях Венеры и ее геологической истории, помогая ученым собрать воедино загадку того, как Венера с течением времени отклонялась от Земли.

By Мамфо Брешиа