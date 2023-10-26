Ученые предполагают, что на Венере могла существовать тектоника плит

Недавнее исследование предполагает, что Венера, адски горячая вторая планета Земли, возможно, когда-то имела тектонику плит. Тектоника плит — это непрерывное движение и изменение внешней коры планеты. Хотя Венера в настоящее время не похожа на Землю, с экстремальными температурами и облаками серной кислоты, исследователи полагают, что в молодости Венера обладала тектоникой плит. Это открытие имеет важное значение для потенциальной обитаемости Венеры.

По мнению Мэтью Б. Веллера, планетолога из Института Луны и планет в Хьюстоне, если бы на Венере в прошлом была тектоника плит, она могла бы обеспечить более гостеприимную среду для жизни. Геохимические реакции, связанные с тектоникой плит, могли похоронить большую часть углекислого газа, который способствует сегодняшним негостеприимным условиям на Венере, потенциально делая ее более прохладной и приводя к присутствию жидкой воды.

Исследователи под руководством Веллера провели компьютерное моделирование, чтобы изучить различные тектонические модели Венеры. Модель застойной крышки, подобная марсианской и земной луне, предполагает твердую внешнюю кору, которая не движется. Вторая модель, тектоника плит, предполагает движение и распространение тектонических плит, что приводит к усилению вулканической активности и выделению газа. Моделирование показало, что ранняя фаза тектоники плит, за которой последовало образование застойной коры крышки, может объяснить наблюдаемые уровни азота в атмосфере Венеры.

Хотя результаты наводят на размышления, ученые, не участвующие в исследованиях, предупреждают, что необходимы дополнительные доказательства, чтобы сделать окончательные выводы о геологической истории Венеры. Седрик Гиллманн, планетолог из Швейцарского федерального технологического института, подчеркнул, что публикации, основанные на моделях, имеют ограничения. Джозеф О'Рурк, профессор исследования Земли и космоса в Университете штата Аризона, предполагает, что Венера может иметь уникальную геологическую историю, отличную от Земли и Марса.

Ожидается, что предстоящие миссии на Венеру, в том числе «Давинчи» НАСА, «Веритас» и «EnVision» Европейского космического агентства, предоставят важные данные для дальнейшего разгадки тайн нашей соседней планеты. Эти миссии помогут ученым лучше понять геологию планеты и причины различий в условиях между Землей и Венерой.

FAQ

1. Что такое тектоника плит?

Тектоника плит — это теория, описывающая движение и взаимодействие крупных частей внешней оболочки планеты, известных как тектонические плиты. Эти плиты могут сталкиваться, скользить друг мимо друга или разделяться, что приводит к возникновению различных геологических особенностей, таких как горы, землетрясения и вулканическая активность.

2. Могла ли Венера когда-то быть обитаемой?

Исследование предполагает, что, основываясь на присутствии тектоники плит в прошлом Венеры, вполне возможно, что миллиарды лет назад планета была более обитаемой. Геохимические реакции, связанные с тектоникой плит, могли похоронить значительное количество углекислого газа, что привело к более холодной Венере с потенциально более жидкой водой.

3. Как будущие миссии на Венеру будут способствовать нашему пониманию?

Будущие миссии, такие как Davinci НАСА, Veritas и EnVision Европейского космического агентства, будут собирать новые данные об атмосфере, поверхности и геологической активности Венеры. Эти миссии дадут ценную информацию о нынешних условиях Венеры и ее геологической истории, помогая ученым собрать воедино загадку того, как Венера с течением времени отклонялась от Земли.