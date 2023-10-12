Команда космического телескопа Нэнси Грейс Роман НАСА активно готовится к получению обширных данных миссии. Были выбраны команды по инфраструктуре для создания моделирования, сотрудничества с другими телескопами и калибровки инструментов телескопа. Цель состоит в том, чтобы к запуску в мае 2027 года быть полностью оснащенным для обнаружения многочисленных космических объектов и решения таких загадок, как темная энергия.

Римский космический телескоп Нэнси Грейс, также известный как Римский космический телескоп, — это космический телескоп, разрабатываемый НАСА. Он назван в честь Нэнси Грейс Роман, астрофизика-первопроходца, сыгравшего важную роль в разработке космического телескопа Хаббл. Римский космический телескоп будет изучать широкий спектр космических явлений, включая расширение Вселенной, формирование и эволюцию галактик, а также поиск экзопланет.

Чтобы поддержать поток данных миссии, инфраструктурные группы будут создавать модели, исследовать небо с помощью других телескопов и калибровать компоненты римского космического телескопа. Эта подготовительная работа позволит максимально расширить научный потенциал миссии. Сотрудничество с другими обсерваториями, такими как космический телескоп Хаббла, обсерватория Кека и PRIME, оптимизирует план наблюдений Романа и улучшит понимание данных, которые он будет предоставлять.

Моделирование играет центральную роль в подготовке. Они позволяют ученым тестировать алгоритмы, оценивать научную отдачу телескопа и точно настраивать стратегии наблюдений. Алгоритмы машинного обучения будут использоваться для автоматического поиска космических явлений в огромном наборе данных, собранных Римским космическим телескопом.

Используя опыт и сотрудничество ученых со всего мира, команда Римского космического телескопа стремится заложить основу для мощных научных открытий прямо с момента запуска миссии. Миссия соберет триллионы отдельных измерений звезд и галактик за свою пятилетнюю основную миссию, что делает эффективные методы анализа данных решающими.

В целом, Римский космический телескоп Нэнси Грейс призван улучшить наше понимание Вселенной, открывая новые космические объекты и проливая свет на такие тайны, как темная энергия.

источники:

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

– Римский космический телескоп: Римский космический телескоп Нэнси Грейс (широкоугольный инфракрасный обзорный телескоп, или WFIRST)