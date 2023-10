Крупнейшая солнечная буря: урок древних колец деревьев

By

Группа ученых обнаружила свидетельства крупнейшей солнечной супербури, когда-либо зарегистрированной, начавшейся 14,300 XNUMX лет назад. Исследователи изучили уровень радиоуглерода в кольцах древних деревьев, сохранившихся во французских Альпах. Всплеск радиоуглерода указывает на массивное возмущение в верхних слоях атмосферы Земли, вызванное мощной солнечной супербурей, имевшей далеко идущие последствия.

Хотя солнечные бури нередки, бури такого масштаба случаются крайне редко. Если бы сегодня на Землю обрушился шторм такого масштаба, это нанесло бы катастрофический ущерб нашим важнейшим инфраструктурам, особенно электросетям и спутникам на орбите. Этот вывод подчеркивает важность понимания и подготовки к таким событиям для защиты наших глобальных коммуникаций и энергетических систем.

В исследовании, опубликованном в журнале The Royal Society’s Philosophical Transactions of the Royal Society A, были проанализированы частично окаменелые деревья с берегов реки Друзе. С помощью дендрохронологии исследователи реконструировали временную шкалу и определили всплеск уровня радиоуглерода ровно 14,300 XNUMX лет назад. Этот метод позволил им собрать ценную информацию о прошлых изменениях окружающей среды и солнечной активности.

Радиоуглерод производится в верхних слоях атмосферы посредством космических лучей и экстремальных солнечных явлений. Затем углерод поглощается биосферой, включая деревья, и закрепляется в их годичных кольцах роста. Команда сравнила выброс радиоуглерода с уровнем бериллия в ледяных кернах Гренландии, что еще раз подтвердило существование мощной солнечной супербури.

Если бы солнечная буря, произошедшая 14,300 XNUMX лет назад, произошла сегодня, она разрушила бы наши телекоммуникации, спутники и электрические сети. Потенциальные последствия подчеркивают необходимость защиты нашей инфраструктуры от солнечной активности, которая происходит за миллионы километров. Экстремальные солнечные бури могут привести к необратимому повреждению трансформаторов в электросетях, что приведет к широкомасштабным и длительным отключениям электроэнергии.

Ученые определили девять крупных солнечных суперштормов, известных как «События Мияке», используя данные о годичных кольцах и ледяных кернах за последние 15,000 993 лет. Самые последние события произошли в 774 и XNUMX годах нашей эры. Однако понимание этих солнечных бурь остается сложной задачей, поскольку прямых наблюдений мало. Ученые до сих пор не уверены в причинах, частоте и предсказуемости этих мощных событий.

Открытие 14,300-летнего события Мияке дает ценную информацию о поведении нашего Солнца. Хотя инструментальные измерения солнечной активности датируются только 17 веком, изучение радиоуглерода в годичных кольцах и бериллия в кернах льда дает возможность более полно понять поведение Солнца в прошлом.

Знаменитое событие Кэррингтона 1859 года, известное тем, что оно вызывало такие сбои, как отказы телеграфных аппаратов и яркие ночные полярные сияния, не считалось событием Мияке. Его влияние хорошо документировано благодаря его относительно недавнему возникновению и наблюдениям, сделанным людьми в то время.

Понимание нашего прошлого имеет решающее значение для точного прогнозирования и смягчения рисков, связанных с экстремальными солнечными явлениями. Изучение радиоуглерода дает ценную информацию об истории Земли и служит мощным инструментом для предсказания нашего будущего. Однако еще многое предстоит узнать о поведении нашего Солнца и потенциальных опасностях, которые оно представляет для нашей современной инфраструктуры.

