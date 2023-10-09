CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Радиоуглеродный пик выявил древнюю солнечную бурю

ByМамфо Брешиа

Октябрь 9, 2023
Радиоуглеродный пик выявил древнюю солнечную бурю

Согласно исследованию, проведенному международной группой исследователей, древние годичные кольца, обнаруженные во французских Альпах, стали свидетельством мощной солнечной бури, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад. Команда, в которую входили ученые из Университета Лидса, проанализировала уровень радиоуглерода в окаменелых деревьях возле реки Друзе. Изучая отдельные годичные кольца, они выявили беспрецедентный всплеск уровня радиоуглерода, указывающий на возникновение солнечной бури. Исследователи полагают, что этот шторм выбросил в атмосферу Земли значительное количество энергичных частиц.

Последствия такой солнечной бури, происходящей сегодня, могут быть разрушительными. Авторы исследования предупреждают, что подобный шторм в настоящее время потенциально может вывести из строя спутниковые системы и вызвать массовые отключения электроэнергии в электросетях, что приведет к ущербу в миллиарды фунтов стерлингов. Понимание солнечных бурь имеет решающее значение для защиты будущих систем связи и энергетики и повышения устойчивости к их последствиям.

Ученые определили эти экстремальные солнечные явления как «События Мияке» и нашли доказательства девяти таких штормов, произошедших за последние 15,000 993 лет. Самые последние подтвержденные события Мияке произошли в 774 и 14,300 годах нашей эры, но недавно обнаруженный шторм возрастом XNUMX XNUMX лет был самым крупным, примерно в два раза превышающим размеры своих более поздних аналогов.

Хотя исследователи никогда не наблюдали событие Мияке в реальном времени, они надеются узнать больше о поведении Солнца и возможности предсказания таких событий. Текущие прямые измерения солнечной активности датируются только 17 веком, а уровни радиоуглерода в годичных кольцах и другие индикаторы прошлого дают ценную информацию о поведении Солнца на протяжении всей истории.

Источник: Университет Лидса.

Определения:
– Радиоуглерод: радиоактивный изотоп углерода, используемый для датировки органических материалов.
– Солнечная буря: возмущение на поверхности Солнца, которое выбрасывает большое количество материи и энергии в космос.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Частное солнечное затмение можно будет увидеть в Альберте в эту субботу

Октябрь 12, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Частное солнечное затмение можно будет увидеть в Альберте в эту субботу

Октябрь 12, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Вертолет НАСА Ingenuity Mars установил новый рекорд скорости в 62-м полете

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев