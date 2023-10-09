Радиоуглеродный пик выявил древнюю солнечную бурю

Согласно исследованию, проведенному международной группой исследователей, древние годичные кольца, обнаруженные во французских Альпах, стали свидетельством мощной солнечной бури, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад. Команда, в которую входили ученые из Университета Лидса, проанализировала уровень радиоуглерода в окаменелых деревьях возле реки Друзе. Изучая отдельные годичные кольца, они выявили беспрецедентный всплеск уровня радиоуглерода, указывающий на возникновение солнечной бури. Исследователи полагают, что этот шторм выбросил в атмосферу Земли значительное количество энергичных частиц.

Последствия такой солнечной бури, происходящей сегодня, могут быть разрушительными. Авторы исследования предупреждают, что подобный шторм в настоящее время потенциально может вывести из строя спутниковые системы и вызвать массовые отключения электроэнергии в электросетях, что приведет к ущербу в миллиарды фунтов стерлингов. Понимание солнечных бурь имеет решающее значение для защиты будущих систем связи и энергетики и повышения устойчивости к их последствиям.

Ученые определили эти экстремальные солнечные явления как «События Мияке» и нашли доказательства девяти таких штормов, произошедших за последние 15,000 993 лет. Самые последние подтвержденные события Мияке произошли в 774 и 14,300 годах нашей эры, но недавно обнаруженный шторм возрастом XNUMX XNUMX лет был самым крупным, примерно в два раза превышающим размеры своих более поздних аналогов.

Хотя исследователи никогда не наблюдали событие Мияке в реальном времени, они надеются узнать больше о поведении Солнца и возможности предсказания таких событий. Текущие прямые измерения солнечной активности датируются только 17 веком, а уровни радиоуглерода в годичных кольцах и другие индикаторы прошлого дают ценную информацию о поведении Солнца на протяжении всей истории.

Источник: Университет Лидса.

Определения:

– Радиоуглерод: радиоактивный изотоп углерода, используемый для датировки органических материалов.

– Солнечная буря: возмущение на поверхности Солнца, которое выбрасывает большое количество материи и энергии в космос.