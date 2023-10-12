Валлийский университет участвует в миссии космического телескопа по изучению сотворения Вселенной

Кардиффский университет в Уэльсе предоставит экспертные знания и технологии для миссии космического телескопа, целью которой является изучение сотворения Вселенной. Проект будет сосредоточен на Большом взрыве и на том, как Вселенная образовалась более 13.7 миллиардов лет назад.

Миссия, известная как LiteBIRD, проанализирует остатки Большого взрыва. Спутник проверит действующую теорию формирования Вселенной, включая концепцию космологической инфляции, которая предполагает, что Вселенная быстро расширилась сразу после Большого взрыва.

LiteBIRD планируется запустить в начале 2030-х годов и будет состоять из комбинации высокочастотных, среднечастотных и низкочастотных телескопов. Профессора Питер Харгрейв и Эрминия Калабрезе из Школы физики и астрономии Кардиффского университета возглавят вклад Великобритании в миссию. Они будут отвечать за проектирование и изготовление оптики для двух телескопов.

С помощью «уникальных технологий» Кардиффского университета миссия надеется эффективно исследовать свойства космического микроволнового фонового света (CMB). Это позволит ученым искать доказательства существования гравитационных волн, которые могли быть вызваны инфляцией сразу после Большого взрыва. Полученные результаты либо подтвердят, либо опровергнут различные модели инфляции, обеспечивая более глубокое понимание происхождения нашей Вселенной.

Космическое агентство Великобритании (UKSA) выделило для проекта первоначальное финансирование в размере 2.7 млн ​​фунтов стерлингов, которое будет использовано для проектирования специализированных телескопов и производства необходимых линз и фильтров в Кардиффском университете.

Это сотрудничество между Кардиффским университетом и консорциумом LiteBIRD знаменует собой значительный вклад в исследование создания Вселенной и еще больше улучшит наше понимание того, как все началось.

источники:

– Новости BBC: [ссылка]

– Космическое агентство Великобритании