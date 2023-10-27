Новая технология камеры революционизирует лунную фотографию для будущих миссий на Луну

Европейские астронавты и ученые сотрудничают с командой НАСА по съемке изображений Артемиды для разработки инновационной камеры, которая произведет революцию в лунной фотографии для будущих миссий на Луну. Ручная универсальная лунная камера (HULC) проходит испытания в лунных ландшафтах Лансароте, Испания, в рамках программы обучения PANGEA.

PANGEAA, программа, предназначенная для подготовки астронавтов к предстоящим лунным миссиям, сыграла решающую роль в тестировании возможностей HULC. Эта программа позволяет астронавтам моделировать сценарии геологических исследований, используя электронный полевой журнал ЕКА для документирования своей работы. Этот инструмент позволяет преподавателям геологии оказывать поддержку команде в режиме реального времени во время полевых работ.

HULC значительно расширил возможности астронавтов по исследованию лунной поверхности, предоставив им возможности получения высококачественных изображений. Эта ультрасовременная лунная камера, созданная на основе профессиональных камер, имеющихся в наличии, оснащена высокой светочувствительностью и современными объективами. Это гарантирует, что научные открытия могут быть эффективно задокументированы во время будущих лунных миссий.

Чтобы подготовить HULC к выходу в космос, инженеры НАСА внесли несколько ключевых усовершенствований, включая добавление пыле- и термозащитного покрытия и эргономичных кнопок. Эти настройки позволяют легко управлять камерой астронавтам в громоздких скафандрах.

Во время программы PANGEA астронавт ЕКА Томас Песке, известный своими исключительными навыками фотографии, высоко оценил дизайн HULC. Он особо отметил удобный интерфейс и надежные защитные функции камеры.

Получение высококачественных изображений будет иметь решающее значение для научных исследований во время будущих лунных миссий. Поэтому выбор подходящих линз для HULC стал одной из основных задач программы PANGEA. Камера была тщательно протестирована в различных условиях, таких как дневной свет и темнота вулканических пещер, чтобы имитировать экстремальные условия лунной фотографии.

Руководитель НАСА по созданию камеры HULC Джереми Майерс подчеркнул важность интуитивного и удобного дизайна для астронавтов. Сотрудничая с ведущими учеными-планетологами Европы, Майерс гарантировал, что изображения, снятые HULC, соответствуют самым высоким стандартам разрешения, глубины резкости и экспозиции, максимально увеличивая научный потенциал камеры.

В отличие от механической камеры Hasselblad, использованной во время миссии «Аполлон-11», камера Artemis Moon представляет собой значительный шаг вперед в технологиях. Эта революционная камера станет первой беззеркальной камерой, предназначенной для портативного использования в космосе и обеспечивающей исключительное качество изображения в условиях низкой освещенности. Его расширенные возможности делают его идеальным для съемки сложных высококонтрастных условий Луны.

По мере продолжения тестирования основные функции камеры остаются неизменными, но в интерфейс и корпус вносятся улучшения. Версия камеры HULC вскоре будет отправлена ​​на Международную космическую станцию ​​для дальнейших испытаний. Команды НАСА провели обширные испытания для решения основных проблем космоса, включая тепловые, вакуумные, радиационные эффекты и абразивную природу лунной пыли.

Джереми Майерс уверен, что продолжающиеся модификации приведут к созданию лучшего продукта – камеры, способной на долгие годы делать захватывающие изображения Луны, которая будет использоваться международными экипажами во время лунных экспедиций.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему важна разработка портативной универсальной лунной камеры (HULC)?

HULC имеет решающее значение для будущих лунных миссий, поскольку он обеспечивает расширенные возможности визуализации для документирования научных открытий и улучшения исследования лунной поверхности.

2. Как тестируется HULC?

HULC проходит испытания в лунных ландшафтах Лансароте, Испания, в рамках программы обучения PANGEA, которая готовит астронавтов к предстоящим лунным миссиям.

3. Какие улучшения были внесены в HULC, чтобы сделать его готовым к использованию в космосе?

Инженеры НАСА добавили в HULC пыле- и термозащитное покрытие и эргономичные кнопки, обеспечив удобство использования астронавтами в громоздких скафандрах.

4. Какие преимущества дает HULC для фотосъемки Луны?

HULC может похвастаться высокой светочувствительностью и современными объективами, позволяющими делать высококачественные изображения в условиях низкой освещенности, что является критически важной функцией для лунной фотографии.

5. Что делает камеру Artemis Moon уникальной?

Камера Artemis Moon — первая беззеркальная камера, предназначенная для портативного использования в космосе. Его передовая технология обеспечивает превосходное качество изображения, особенно в сложных высококонтрастных условиях Луны.