Исследование космоса: цена внеземных образцов

После замечательного семилетнего путешествия длиной почти в 4 миллиарда миль космический корабль НАСА OSIRIS-REx совершил мягкую посадку в пустыне штата Юта 24 сентября 2023 года. Его драгоценная полезная нагрузка? Образец, собранный с астероида Бенну.

Ученые с нетерпением ждут возможности изучить полфунта материала, доставленного с астероида массой 85 миллионов тонн. Этот образец может пролить свет на формирование Солнечной системы и потенциально выявить, содержат ли астероиды, подобные Бенну, необходимые химические ингредиенты для жизни.

При первоначальном бюджете миссии в 800 миллионов долларов окончательная стоимость миссии оценивается примерно в 1.16 миллиарда долларов. Хотя это может показаться непомерным, оно меркнет по сравнению с некоторыми другими невероятно ценными материалами, известными человечеству.

Лунные камни, например, использовались в образовательных учреждениях, позволяя студентам и энтузиастам сохранить частичку астрономической истории. Эти камни, собранные во время миссий «Аполлон» между 1969 и 1972 годами, принесли на Землю в общей сложности 842 фунта лунных образцов. С учетом инфляции стоимость программы «Аполлон» составила ошеломляющие 257 миллиардов долларов. Однако сами лунные образцы оказались относительно рентабельными и составили 19 миллионов долларов за унцию.

Заглядывая в будущее, НАСА планирует вернуть образцы с Марса в начале 2030-х годов, стремясь обнаружить любые следы древней жизни на Красной планете. Миссия по возврату образцов с Марса намерена получить 30 пробирок с образцами общим весом один фунт. Несмотря на ажиотаж вокруг этой миссии, ее сложность, включающая в себя множество роботов и космических кораблей, привела к тому, что ее стоимость составила примерно 11 миллиардов долларов. Следовательно, стоимость унции образцов Марса оценивается в 690 миллионов долларов, что значительно выше, чем у образцов Бенну.

Хотя эти внеземные миссии привлекают внимание прессы и приносят значительные ресурсы, стоит отметить, что Земля получает непрерывный дождь бесплатных образцов из Солнечной системы. Ежедневно в атмосферу Земли попадает около 50 тонн космических камней. Большинство из них сгорают, не достигнув земли, но те, что образовались, считаются метеоритами, многие из которых происходят с астероидов.

Хотя распознавание и извлечение метеоритов может быть сложной задачей, они бывают разных типов и ценовых диапазонов. Хондриты, наиболее распространенный тип, содержат круглые зерна, называемые хондрами, которые образовались миллиарды лет назад. Их можно купить в Интернете всего за 15 долларов за унцию. Железные метеориты, которые обладают отличительными характеристиками, такими как темная корка и внутренние металлические кристаллы, могут стоить дороже - примерно 50 долларов за унцию. Палласиты, более редкий тип каменно-железного метеорита с добавлением минерала оливина, могут стоить более 1,000 долларов за унцию.

Стоит отметить, что некоторые метеориты происходят с Луны и Марса, что делает их еще более привлекательными для коллекционеров. Было идентифицировано около 600 метеоритов лунного происхождения, самый крупный из которых весил 4 фунта. Эти лунные образцы продавались по цене около 4,700 долларов за унцию. С другой стороны, марсианские метеориты встречаются еще реже: подтверждено всего около 175 случаев. Стоимость владения куском Марса может достигать около 11,000 XNUMX долларов за унцию.

Какими бы привлекательными ни были эти образцы, их «свободный» характер накладывает ограничения. Точное происхождение лунных и марсианских метеоритов не может быть определено, что снижает их научную ценность. Более того, как только они достигают Земли, они начинают подвергаться заражению, что затрудняет определение того, являются ли какие-либо микробы, обнаруженные внутри них, действительно инопланетными.

Для тех, кто заинтересован в дорогих элементах и ​​минералах, их дефицит часто приводит к повышению цен. Драгоценные камни, такие как высококачественные изумруды, могут стоить до 10 раз дороже золота, а белые бриллианты могут стоить в 100 раз дороже. В частности, алмазы с примесью бора, придающей им яркий синий оттенок, могут соперничать по стоимости с будущими образцами с Марса, имея ошеломляющую цену в 550 миллионов долларов за унцию.

Если заглянуть в область синтетических материалов, то эндоэдральные фуллерены получат приз как самые дорогие. Эти крошечные углеродные «клетки» с захваченным внутри азотом невероятно стабильны и могут использоваться для измерения времени в атомных часах. Их стоимость составляет 4 миллиарда долларов за унцию, и они представляют собой исключительную инвестицию в точность и научный прогресс.

Хотя стоимость миссий по возвращению образцов внеземных цивилизаций может показаться высокой, важно осознавать огромную ценность, которую они имеют для расширения нашего понимания Вселенной. Поскольку мы продолжаем исследовать космос, эти усилия расширяют границы наших знаний и разжигают наше коллективное любопытство.

FAQ

1. Какова была стоимость миссии НАСА OSIRIS-REx?

Первоначально бюджет миссии НАСА OSIRIS-REx составлял 800 миллионов долларов, но в итоге ее стоимость составила около 1.16 миллиарда долларов.

2. Сколько стоила программа «Аполлон»?

Программа «Аполлон», которая доставила с Луны первые инопланетные материалы, обошлась в общей сложности в 257 миллиардов долларов с поправкой на инфляцию.

3. Какова ориентировочная стоимость миссии по возвращению образцов с Марса?

Ожидается, что миссия по возвращению образцов с Марса обойдется примерно в 11 миллиардов долларов.

4. Сколько стоят лунные метеориты?

Лунные метеориты, долетевшие до Земли с Луны, могут стоить около 4,700 долларов за унцию.

5. Сколько стоят марсианские метеориты?

Марсианские метеориты, более редкий тип внеземного образца, могут стоить примерно 11,000 XNUMX долларов за унцию.