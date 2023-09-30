НАСА успешно извлекло образцы астероидов из глубокого космоса

Космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» успешно доставил образцы астероида из глубокого космоса после семилетней миссии. По возвращении на Землю небольшая капсула с образцами спустилась с парашютом в пустыню штата Юта, а базовый корабль продолжил свой путь к другому астероиду.

Капсула приземлилась в отдаленной военной зоне через четыре часа после того, как была выпущена с расстояния 63,000 XNUMX миль. Операционная группа по восстановлению Марса объявила об успешной посадке: капсула приземлилась на три минуты раньше запланированного срока. Парашют, использованный при спуске, раскрылся в четыре раза выше, чем ожидалось, что указывает на более высокую скорость торможения.

К облегчению ученых и диспетчеров миссии, капсула осталась неповрежденной и свободной от каких-либо загрязнений, сохранив образцы возрастом 4.5 миллиарда лет. Через два часа после приземления капсула была доставлена ​​во временное чистое помещение на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта.

В настоящее время предполагается, что капсула содержит как минимум одну чашку обломков богатого углеродом астероида Бенну. Точная сумма будет подтверждена при открытии контейнера в ближайшие несколько дней. Некоторый материал уже рассыпался и уплыл во время сбора три года назад.

Япония — единственная страна, которая успешно привезла образцы астероидов, но миссия НАСА знаменует собой самый крупный возврат образцов со времен высадки Аполлона на Луну. Собранные образцы предоставят бесценную информацию о формировании Земли и жизни, предоставив ученым возможность взглянуть на ранние стадии развития нашей Солнечной системы.

Миссия НАСА «Осирис-Рекс» началась в 2016 году и достигла Бенну в 2018 году, собрав образцы в 2020 году с помощью вакуумного манипулятора. За время своего путешествия космический корабль преодолел расстояние в 4 миллиарда миль.

Образцы будут доставлены в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне в понедельник утром. В Космическом центре Джонсона уже хранятся сотни фунтов лунных камней, собранных астронавтами Аполлона. Учёным не терпится открыть контейнер и точно измерить количество полученного от Бенну материала.

Успех миссии «Осирис-Рекс» приближает НАСА на один шаг к пониманию раннего химического состава астероидов, образования воды и строительных блоков жизни. Собранные данные также будут иметь решающее значение для будущих усилий по отклонению астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли. Продолжая свою миссию, Осирис-Рекс в настоящее время движется к астероиду Апофис, которого достигнет в 2029 году.

Этот успешный сбор образцов астероидов представляет собой третий возврат образцов НАСА из роботизированных миссий в дальний космос. Ранее агентство получало образцы солнечного ветра с помощью космического корабля Genesis в 2004 году и успешно доставляло кометную пыль с помощью космического корабля Stardust в 2006 году. Хотя планы по возвращению образцов с Марса в настоящее время приостановлены, марсоход Perseverance собирает образцы ядра планеты на будущее. транспортировка на Землю.

источники:

– Марсия Данн, Associated Press