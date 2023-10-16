Космический корабль НАСА «Психея» отправился в шестилетнюю миссию по исследованию покрытого металлом астероида, став первой в области исследования астероидов. Космический корабль, запущенный SpaceX из Космического центра Кеннеди НАСА, назван в честь астероида, который он будет изучать. Считается, что этот конкретный астероид является остатками ядра ранней планеты, что дает ученым ценную информацию о центрах Земли и других планет земной группы.

В отличие от большинства астероидов, которые являются каменистыми или ледяными, этот богатый металлами астероид расположен во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Психея — самый крупный из примерно девяти известных астероидов, богатых металлами. По оценкам ученых, астероид имеет ширину около 144 миль (232 километра) и длину 173 мили (280 километров), а его поверхность состоит в основном из железа, никеля и других металлов.

Помимо изучения состава астероида, ученые надеются раскрыть информацию о нашей собственной планете. Железное ядро ​​Земли генерирует магнитное поле, которое защищает нашу атмосферу и делает планету пригодной для жизни. Изучая металлическое ядро ​​этого астероида, исследователи надеются лучше понять процессы, которые привели к образованию нашей планеты, и условия, необходимые для возникновения жизни.

Миссия стоимостью 1.2 миллиарда долларов, возглавляемая Университетом штата Аризона, пойдет к астероиду окольным путем. Космический корабль получит гравитационный импульс от Марса в 2026 году, а затем достигнет астероида в 2029 году. Он попытается выйти на орбиту вокруг астероида, вращаясь на разных расстояниях. Космический корабль оснащен солнечной электрической силовой установкой и экспериментальной системой связи, которая использует лазеры вместо радиоволн, увеличивая поток данных из глубокого космоса на Землю.

НАСА ожидает, что миссия предоставит ценные данные, которые могут способствовать будущим исследованиям космоса, включая возможность передачи видео с Луны или Марса. Задержка запуска космического корабля произошла из-за проблем с тестированием программного обеспечения, но пересмотренный график предусматривает дополнительное время в пути для достижения астероида.

В целом, миссия «Психея» представляет собой прекрасную возможность исследовать уникальный металлический мир и получить важную информацию о формировании и составе каменистых планет, таких как Земля.

источники:

– Марсия Данн, Associated Press