Телескоп Уэбб обнаружил метан и углекислый газ в атмосфере экзопланеты K2-18 b

Новое исследование, проведенное космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА, выявило присутствие углеродсодержащих молекул, включая метан и углекислый газ, в атмосфере экзопланеты K2-18 b. K2-18 b, которая в 8.6 раз массивнее Земли, вращается вокруг холодного карлика в обитаемой зоне и расположена на расстоянии 120 световых лет от Земли.

Эти результаты дополняют недавние исследования, которые предполагают, что K2-18 b может быть экзопланетой Хайса, а это означает, что она потенциально может обладать богатой водородом атмосферой и поверхностью, покрытой водным океаном. Это открытие дает захватывающий взгляд на планету, не похожую ни на что в нашей Солнечной системе, и открывает интересные перспективы относительно потенциально обитаемых миров в других частях Вселенной.

Космический телескоп Джеймса Уэбба получил спектры K2-18 b, которые показали обилие метана и углекислого газа в атмосфере экзопланеты. Нехватка аммиака еще раз подтверждает гипотезу о том, что под богатой водородом атмосферой в K2-18 b может существовать водный океан. Кроме того, было возможно обнаружение молекулы под названием диметилсульфид, которая на Земле производится только жизнью. Однако для подтверждения его присутствия требуется дальнейшая проверка.

Предположение о том, что K2-18 b может быть экзопланетой Хайса, интригует, поскольку считается, что эти миры являются многообещающей средой для поиска доказательств жизни на экзопланетах. Более крупные хайцевские миры значительно более удобны для атмосферных наблюдений по сравнению с меньшими скалистыми планетами.

Хотя К2-18 b находится в обитаемой зоне и содержит углеродсодержащие молекулы, это не обязательно означает, что на планете может поддерживаться жизнь. Ее большие размеры позволяют предположить наличие внутри нее большой мантии из льда высокого давления, похожей на Нептун.

Эти открытия подчеркивают важность рассмотрения разнообразных обитаемых сред при поиске жизни в других частях Вселенной. Будущие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба дадут дополнительную информацию об атмосфере K2-18 b и потенциально подтвердят наличие диметилсульфида.

источники:

– Экзопланета: Экзопланета (или внесолнечная планета) – это планета, расположенная за пределами нашей Солнечной системы и вращающаяся вокруг звезды, отличной от Солнца.

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), созданное в 1958 году, является независимым агентством федерального правительства США, которое занимается исследованием космоса и научными исследованиями.

– Космический телескоп Джеймса Уэбба: Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST или Уэбб) – это орбитальная инфракрасная обсерватория, которая дополняет открытия космического телескопа Хаббл.