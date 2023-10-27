Бетельгейзе: раскрытие тайн звездной эволюции

Звезды, эти великолепные небесные тела, служат источником жизненной силы для многих планетарных систем, включая нашу собственную. Благодаря их лучистой энергии наша экосистема процветает. Когда солнечный свет освещает атмосферу, растения участвуют в захватывающем танце, преобразуя эту энергию в средства к существованию. Животные полагаются на эти растения, создавая хрупкий баланс в мире природы. Однако проживание в непосредственной близости от звезды не всегда живописно. Временами звезды могут проявлять необычайные истерики.

Такое небесное зрелище легло в основу захватывающего фильма-катастрофы «Солнечная атака», который теперь доступен для просмотра на канале Peacock. Этот кинематографический опыт вращается вокруг колоссального выброса корональной массы (КВМ) Солнца, представляющего ужасающую возможность воспламенения неба. Интересно, что эти звездные вспышки также проливают свет на загадочное поведение Бетельгейзе, звезды, которая в последние годы привлекла внимание астрономов.

В 2019 году Бетельгейзе, красный гигант, находящийся на пороге своей последней фазы, пережил важное событие. Колоссальные размеры Бетельгейзе, расположенной в созвездии Ориона, превосходят наше понимание. Если бы его поместили в нашу Солнечную систему, его внешний край вышел бы за орбиту Юпитера. В конце концов, Бетельгейзе поддастся своей судьбе, вызвав ослепительную сверхновую, которая может даже украсить наше небо при дневном свете. Этот необычайный звездный взрыв потенциально может произойти в ближайшем будущем или произойти через несколько тысячелетий, вплоть до 100,000 XNUMX лет.

Хотя первоначально астрономы полагали, что стали свидетелями предвестника звездного зрелища Бетельгейзе во время значительного затемнения, наблюдавшегося в 2019 году, дальнейший анализ выявил другую истину. В последующие месяцы Бетельгейзе тайно вернулась в нормальное состояние, озадачив астрономическое сообщество. Расследование изображений, сделанных до, во время и после события, известного как «Великое затемнение» (GDE), позволило сделать познавательные выводы. Удивительно, но Бетельгейзе не испытала фактического уменьшения яркости. Вместо этого наше восприятие было искажено, когда мы смотрели сквозь облако звездных обломков.

Исследователи обнаружили, что, хотя количество света, достигающего Земли, уменьшилось, фотосфера Бетельгейзе одновременно усилилась. Это явление связано с массовым выбросом материала с поверхности звезды, что сродни частым явлениям, наблюдаемым на Солнце, особенно в периоды повышенной солнечной активности. Названные выбросами корональной массы, эти извержения не представляют существенной опасности для нашей планеты, но могут нарушить работу спутниковой связи и электрических систем.

Этот уникальный инцидент, наблюдаемый впервые, поразил астрономов и заставил их искать более глубокое понимание. Андреа Дюпри из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского института в Кембридже, штат Массачусетс, выразила удивление, сказав: «Мы никогда раньше не видели огромного массового выброса с поверхности звезды. У нас происходит что-то, чего мы до конца не понимаем. Это совершенно новое явление, которое мы можем наблюдать напрямую и различать детали поверхности с помощью Хаббла. Мы наблюдаем за звездной эволюцией в реальном времени».

Огромный взрыв Бетельгейзе принес ему новое прозвище: выброс поверхностной массы (SME). Хотя это событие не послужило неизбежным сигналом о надвигающейся сверхновой, оно дает ценную информацию о процессе потери звездной массы и эволюции звезд по мере их приближения к завершающим стадиям.

Пока мы с нетерпением ожидаем грандиозного финала, насладитесь захватывающим фильмом «Солнечная атака», который теперь доступен для потоковой передачи на Peacock.

Часто задаваемые вопросы

Что такое выброс корональной массы (CME)?

Корональный выброс массы — это массивный выброс материала с поверхности звезды, обычно связанный с высокой солнечной активностью. Хотя он не представляет прямой угрозы для нашей планеты, он может нарушить работу спутников и повлиять на электрические системы.

Что такое сверхновая?

Сверхновая — это колоссальный взрыв, который происходит в конце жизненного цикла звезды и приводит к вспышке интенсивного сияния. Этот взрыв может демонстрировать замечательную яркость, делая его видимым даже в дневное время.

Что такое звездная эволюция?

Звездная эволюция включает в себя постепенные изменения, происходящие внутри звезды на протяжении ее жизни. Он включает в себя различные стадии, которые проходят звезды, от их формирования до окончательной гибели.

Где посмотреть «Солнечную атаку»?

Вы можете насладиться захватывающим фильмом «Солнечная атака» в потоковом режиме на Peacock.