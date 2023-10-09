Биологические открытия: новые органеллы млекопитающих и защитный механизм шмелей

В ходе недавнего прорыва группа клеточных биологов из ETH Zurich сделала важное открытие, идентифицировав новую органеллу, называемую «эксклюзивной», в клетках млекопитающих. Эксклюзивная состоит из колец ДНК, известных как плазмиды. Это открытие открывает новые возможности для изучения клеточных процессов и функций, связанных с эксклюзивом.

Тем временем биологи из Университета Эксетера обнаружили, что шмели обладают уникальным механизмом защиты от азиатских шершней. При нападении шмели падают на землю, в результате чего шершни теряют хватку. Такое поведение позволяет пчелам стряхнуть с себя нападавших и уйти невредимыми.

Переходя к новостям технологий, исследователи из Университета Ювяскюля разработали революционную методику, основанную на математике 18-го века. Их результаты показывают, что более простые модели ИИ не обязательно требуют глубокого обучения для выполнения сложных задач. Это открытие имеет значение для разработки более эффективных и ресурсосберегающих систем искусственного интеллекта.

В области робототехники инженеры Северо-Западного университета создали систему искусственного интеллекта, способную создавать новых роботов с нуля за считанные секунды. Способность системы сконструировать шагающего робота за минуту демонстрирует потенциал быстрого прогресса в проектировании роботов.

Кроме того, команда инженеров-робототехников из Корейского передового института науки и технологий успешно создала и протестировала 130-граммовый мягкий робот-захват, способный поднять предмет массой 100 кг. Это достижение демонстрирует прогресс в разработке легких, но мощных роботизированных систем.

В области материаловедения инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали инновационный энергоаккумулирующий материал, который также может использоваться в качестве корпуса и аккумулятора для электронных гаджетов. Этот материал может произвести революцию в дизайне и функциональности смартфонов и других электронных устройств.

Обратившись к медицинским исследованиям, группа исследователей из различных учреждений обнаружила, что иммунная система младенцев человека имеет уникальный и эффективный ответ на инфекцию SARS-CoV-2. Они обнаружили, что у младенцев сохраняется иммунная реакция до 300 дней, что дает потенциальные идеи для стратегий лечения и профилактики COVID-19.

Что касается других научных результатов, исследование, проведенное исследователями из Аберистуитского университета, показало, что «Алтарный камень» в Стоунхендже произошел из другого источника, чем другие камни, составляющие древний памятник. Это открытие бросает вызов существующим теориям о строительстве и истории Стоунхенджа.

Наконец, исследователи из Норвежского института общественного здравоохранения обнаружили потенциальный побочный эффект вакцин против COVID-19 у женщин репродуктивного возраста — вагинальное кровотечение. Этот вывод подчеркивает важность мониторинга и понимания всего спектра потенциальных побочных эффектов, связанных с вакцинацией.

Эти разнообразные научные открытия способствуют нашему пониманию различных областей, от биологии до технологий и за их пределами. Они открывают путь для дальнейших исследований, инноваций и достижений в этих областях.

источники:

– Молекулярная биология клетки (2023). DOI: 10.1091/mbc.E23-04-0118.

– Лучшее за прошедшую неделю: новые органеллы млекопитающих, ИИ, создающий роботов, «Алтарный камень» Стоунхенджа имеет другое происхождение.