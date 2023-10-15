Солнечное затмение охватило Америку: основные моменты и следующее предстоящее затмение

В субботу произошло значительное солнечное затмение, захватившее зрителей по всей Америке. Это небесное событие позволило наблюдателям в Северной и Южной Америке стать свидетелями захватывающего зрелища новой луны, откусившей кусочек Солнца.

Затмение разворачивалось в течение нескольких часов, когда новая луна постепенно пересекала Солнце, закрывая в некоторых областях до 90% его площади. Чтобы безопасно наблюдать за этим явлением, потребовались специальные очки для наблюдения за солнечным затмением.

Степень затемнения солнца варьировалась в зависимости от местоположения. В Нью-Йорке затмение составило 23%, а в Солт-Лейк-Сити — 86%. Несмотря на освещение, во время мероприятия не стало темно, поскольку даже когда закрыто 95% солнца, уровень освещенности остается относительно нормальным.

Интенсивность затмения зависела от близости к антумбральной тени Луны, ширина которой составляла примерно 115 миль и проходила через девять штатов США, включая Орегон, Калифорнию и Техас. Тем, кто находился на этом пути, открывался лучший вид на кольцевое солнечное затмение, которое создавало потрясающий эффект «огненного кольца». Поскольку луна идеально совпадала с солнцем, ореол солнечного света окружал силуэт луны на несколько минут.

После своего путешествия по США «огненное кольцо» было видно в таких районах, как полуостров Юкатан в Мексике, Белиз, Гватемалу, Коста-Рику, Панаму и различные страны Южной Америки. В Мехико произошло частичное солнечное затмение площадью 70%, а в Натале на атлантическом побережье Бразилии наблюдалось впечатляющее «огненное кольцо» продолжительностью три минуты и 21 секунду.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится слишком далеко от Земли на своей эллиптической орбите и не может полностью закрыть солнечный диск. В результате новолуние кажется слишком маленьким, чтобы полностью затмить Солнце во время затмения.

Хотя субботнее затмение было замечательным, оно служит предвестником предстоящего полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Это событие будет видно в некоторых частях Мексики, США и Канады и предоставит редкую возможность полностью увидеть новолуние. закрывающий солнечный диск на короткое время.

Источник: Статья основана на информации из различных источников, включая «AFP via Getty Images» и «GreatAmericanEclipse.com».