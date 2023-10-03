НАСА прогнозирует, что астероид Бенну столкнется с Землей через 159 лет

НАСА недавно сделало прогноз, что астероид по имени Бенну может столкнуться с Землей через 159 лет, а именно 24 сентября 2182 года. Эта новость вызвала широкое внимание и обеспокоенность, поскольку предсказания о конце света часто вселяют страх в людей. умы людей.

Хотя на протяжении всей истории существовало множество утверждений и пророчеств о конце света, ни одно из них до сих пор не сбылось. Однако когда такие прогнозы исходят от НАСА, они, как правило, имеют больший вес и достоверность. НАСА уже много лет усердно наблюдает за космосом, и теперь они определили дату, когда колоссальный астероид, по прогнозам, столкнется с Землей.

Бенну, который проходит мимо Земли каждые шесть лет, примерно вдвое меньше астероида, который, как полагают, привел к вымиранию динозавров. Хотя удар Бенну вызовет разрушения в радиусе 600 миль от места крушения, ему не хватает масштаба, чтобы вызвать всемирное вымирание. НАСА заверило общественность, что вероятность того, что Бенну действительно столкнется с Землей через 159 лет, чрезвычайно мала.

НАСА активно работает над стратегиями изменения траектории Бенну и предотвращения столкновения. В настоящее время миссия находится на завершающей стадии, и ученые уверены в своей способности предотвратить катастрофическое событие. Силу удара, если Бенну ударит по Земле, можно сравнить с силой 22 атомных бомб. Чтобы предотвратить такой уровень разрушений, НАСА стремится обеспечить безопасность и благополучие планеты.

Хотя прогнозируемая дата потенциального столкновения может показаться отдаленной, она служит напоминанием о важности освоения космоса и необходимости активного мониторинга и изучения небесных тел, которые могут представлять угрозу для Земли. Понимая движения и траектории астероидов, таких как Бенну, ученые могут разработать стратегии по снижению потенциальных рисков.

На эту новость пользователи социальных сетей отреагировали смесью юмора и шока. Многие выразили благодарность за раннее предупреждение, в то время как другие в шутку отметили, что, скорее всего, через 159 лет они не смогут стать свидетелями этого события.

В целом, прогноз НАСА о потенциальном столкновении Земли и Бенну служит напоминанием о продолжающихся усилиях по защите нашей планеты от космических угроз. Он подчеркивает важность научных исследований и активных мер для защиты будущего человечества.

Ссылки:

– Базз Персонал. (Дата). «НАСА прогнозирует, что астероид Бенну столкнется с Землей через 159 лет». Новости18.