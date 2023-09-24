Миссия НАСА «Осирис-Рекс»: образцы астероида приземлятся на Землю

Долгожданные образцы миссии НАСА «Осирис-Рекс» должны войти в атмосферу Земли сегодня. Космический корабль «Осирис-Рекс» размером с транзитный фургон выпустил капсулу с образцами обломков и пыли, собранными с околоземного астероида Бенну. Капсула движется со скоростью около 27,650 10 миль в час и, как ожидается, приземлится недалеко от Солт-Лейк-Сити в 55:XNUMX утра по восточному времени. Космический корабль уже отвернулся от Земли, чтобы начать новую миссию по исследованию другого астероида, Апофиса.

Обнаруженный в 1999 году, Бенну представляет собой «астероид, состоящий из груды обломков», состоящий из нагромождения космических камней, удерживаемых вместе гравитацией. Считается, что эти камни откололись от более крупного тела, и их возраст составляет примерно 4.6 миллиарда лет, что относится к периоду формирования Солнечной системы. Известно, что Бенну богат веществами на основе углерода и водосодержащими глинистыми минералами, что позволяет предположить, что жидкая вода когда-то присутствовала на более крупном теле, из которого она образовалась.

Ученые стремятся изучить образцы Бенну, поскольку они могут дать представление об ингредиентах, которые способствовали формированию планет, включая Землю, и созданию среды, подходящей для жизни. Кроме того, изучение Бенну поможет исследователям лучше прогнозировать потенциальные удары астероидов и защищаться от них. Хотя непосредственного риска столкновения нет, Бенну классифицируется как «потенциально опасный» и вращается вокруг Солнца каждые 1.2 года, приближаясь к Земле каждые шесть лет.

Миссия Осирис-Рекс, начавшаяся в 2016 году, включала в себя картографирование Бенну, чтобы выбрать лучшее место для сбора образцов. Пунктом назначения был выбран кратер Соловья на астероиде. Как только образцы приземлятся, они будут немедленно извлечены, чтобы предотвратить загрязнение, и доставлены в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне.

Эта миссия важна, поскольку образцы Бенну действуют как капсула времени с первых дней существования нашей Солнечной системы, предлагая ценную информацию о происхождении жизни и природе астероидов.

Источники: НАСА.