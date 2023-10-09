Земля и Луна запечатлены на потрясающем фото астронавта с борта Международной космической станции

Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал захватывающую фотографию Земли и Луны 8 июня 2023 года, находясь на орбите над Ираком. Фотография под косым углом предлагает уникальную перспективу: Луна выглядывает из-за границы атмосферы Земли.

Изображение, полученное с высоты 252 миль (406 километров), демонстрирует атмосферный край Земли, который является границей атмосферы. Голубая дымка, видимая на фотографии, — это мезосфера, которая простирается примерно на 50 миль (80 километров) и затем переходит в термосферу, которую обычно считают частью космического пространства.

В центре изображения видна Луна, выглядывающая из-за горизонта. Луна находится примерно на расстоянии 251,000 405,500 миль (XNUMX XNUMX километров) от Земли в самой дальней точке, известной как апогей. На этой конкретной фотографии Луна находится в фазе убывающей луны, которая происходит между фазами полнолуния и полумесяца.

Под тонкими облаками в центре панорамы виднеется узнаваемая достопримечательность – озеро Асад. Озеро Асад, расположенное на севере Сирии, является крупнейшим озером в стране и служит важнейшим источником питьевой и ирригационной воды для региона. Водохранилище было создано плотиной Табка, которая также является крупнейшей гидроэлектростанцией Сирии.

Впечатляющий снимок, сделанный цифровой камерой Nikon D5 с фокусным расстоянием 25 миллиметров, был сделан членом экипажа 69-й экспедиции. Фотография, предоставленная Центром наблюдения за Землей экипажа МКС и Отделом наук о Земле и дистанционного зондирования Космического центра Джонсона, была обрезана и улучшена для улучшения контрастности, а артефакты линз удалены, чтобы представить более четкое изображение Земли и Луны.

Программа Международной космической станции поддерживает лабораторию как часть Национальной лаборатории МКС, сотрудничая с астронавтами для получения ценных изображений Земли для научного и общественного использования. Эта конкретная фотография была предоставлена ​​в рамках контракта НАСА-АО с GeoControl Systems.

источники:

– Международная космическая станция: определение.

– НАСА: Обзор.