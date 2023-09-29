Обнаружена скрытая космическая паутина нитей во Вселенной

Астрономы сделали важное открытие, непосредственно обнаружив обширную сеть нитей, соединяющих Вселенную. Эту плотную сеть, известную как космическая паутина, ранее наблюдалась только вокруг ярких объектов, таких как квазары. Однако новые наблюдения выявили слабое свечение этих нитей, простирающихся через межгалактическое пространство, что дает ценную информацию о структуре и эволюции Вселенной.

Космическая паутина состоит из темной материи, которая соединяет галактики и скопления на огромных расстояниях. Эти нити, образовавшиеся на ранних стадиях существования Вселенной, собирают и транспортируют водород из разреженной межгалактической среды, чтобы обеспечить рост галактик и образование звезд.

Обнаружение и изучение космической паутины имеет решающее значение для понимания расширения и развития Вселенной. Оно также содержит подсказки о распределении темной материи и недостающей нормальной материи. Считается, что около 60 процентов водорода, образовавшегося во время Большого взрыва, находится в космической паутине.

Для поиска самых неуловимых частей космической паутины астрономы разработали специализированный инструмент под названием Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Этот прибор был разработан для обнаружения слабого альфа-излучения Лаймана, признака поглощения и повторного излучения водорода, что позволяет идентифицировать нити.

Наблюдая за различными участками неба и сравнивая альфа-излучение Лаймана, исследователи смогли создать трехмерную карту космической паутины. На этой карте представлен свет, прошедший путь от 10 до 12 миллиардов лет, что дает представление о ранних стадиях формирования Вселенной после Большого взрыва.

Открытие скрытой космической паутины открывает новые возможности для отслеживания распределения и движения материи во Вселенной. Он также дает представление о формировании звезд и черных дыр в раннюю эпоху существования Вселенной.

Исследователи воодушевлены потенциалом этого нового инструмента и богатством знаний, которые он может принести в отношении далеких нитей и формирования космической паутины.

источники:

– Астрофизик Кристофер Мартин из Калифорнийского технологического института

– Астрофизик и приборостроитель Матеуш Матушевский из Калифорнийского технологического института.

– Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.