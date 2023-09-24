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Визуализация гравитационной Вселенной: смоделированные данные показывают будущие космические обсерватории

ByРоберт Эндрю

сентябрь 24, 2023
Визуализация гравитационной Вселенной: смоделированные данные показывают будущие космические обсерватории

Команда астрономов использовала смоделированные данные, чтобы создать визуализацию того, как космические обсерватории гравитационных волн могут наблюдать нашу галактику. Гравитационные волны, являющиеся возмущениями пространства-времени, были предсказаны Эйнштейном в его общей теории относительности. Эти волны представляют собой изменения гравитационного поля, которые движутся со скоростью света. Незаметные для нас, они были впервые обнаружены в 2015 году интерферометрической обсерваторией LIGO.

Ранее в этом году консорциум гравитационно-волновых коллабораций опубликовал данные, которые убедительно свидетельствуют о наличии фона гравитационных волн или постоянного шума гравитационных волн, пронизывающего Вселенную. Этот фон похож на поверхность гравитационного океана, в отличие от специфических волн, наблюдаемых LIGO.

Визуализация, созданная астрономами, использует смоделированные данные из различных источников, включая слияния черных дыр звездной массы, слияния нейтронных звезд, а также слияния нейтронных звезд и черных дыр. Яркие пятна обозначают более сильные сигналы гравитационных волн, а более яркие пятна обозначают области с более высокими частотами. Визуализация также включает врезной график, показывающий силу сигнала гравитационных волн, частоту и предел миссии космической антенны лазерного интерферометра (LISA), запланированной космической обсерватории гравитационных волн.

В настоящее время космической обсерватории гравитационных волн не существует, но запуск LISA ожидается в 2037 году. LISA, состоящая из трех космических аппаратов в треугольной формации, вращающейся вокруг Солнца, сможет обнаруживать гравитационные волны на частотах, слишком низких для наземных систем. детекторы. После завершения технико-экономического обоснования LISA стала на шаг ближе к тому, чтобы стать реальностью.

Будущее науки в космосе выглядит многообещающим благодаря развитию космических обсерваторий, таких как LISA, наряду с другими миссиями, такими как Обсерватория обитаемых миров. Ученые стремятся исследовать Вселенную на любой длине волны, включая гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном.

источники:
– Оригинальная статья под названием «Визуализация гравитационной Вселенной — использование синтетического гравитационного неба» (https://scitechdaily.com/visualizing-the-gravitational-universe-using-synthetic-gravitational-skies/)
– ЛИЗА (https://lisa.nasa.gov/)
– ЛИГО (https://www.ligo.org/)
– Общая теория относительности (https://www.space.com/17661-theory-general-relativity.html)

By Роберт Эндрю

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