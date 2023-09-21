Поведенческие особенности, связанные с успешным расширением ареала большехвостых граклов

Исследователи обнаружили, что поведение играет жизненно важную роль в успехе большехвостого гракла, вида птиц, популяция которого быстро расширяется по всей Северной Америке. В отличие от многих других видов, численность которых сокращается, большехвостый гракл процветает благодаря своей способности адаптироваться к различным средам обитания, особенно к городской и засушливой среде.

Одна из теорий сокращения видов заключается в том, что антропогенные изменения в средах обитания делают их непригодными. Однако для некоторых видов, таких как большехвостый гракл, эти модификации создают возможности для расширения своего ареала на новые территории, предоставляя доступные места обитания.

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии вместе с исследователями из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Рочестерского университета в США изучили роль увеличения доступности среды обитания в быстром распространении большехвостого гракла. Они сравнили его с его ближайшим родственником, граклином-лодочником, у которого не наблюдается такого же расширения ареала.

Используя данные, собранные в ходе гражданских научных наблюдений за появлением птиц, исследователи обнаружили, что большехвостый гракл не только переселился в новые места обитания, соответствующие их прежним потребностям, но и расширил свою среду обитания, включив в нее более городские и засушливые среды. Напротив, гракл с лодочным хвостом лишь немного сместил свой ареал на север в ответ на изменение климата.

Результаты показывают, что поведение большехвостого гракла позволило ему воспользоваться новыми местами обитания. Исследователи изучили популяции на границе ареала и ближе к центру и обнаружили, что окраинная популяция демонстрирует большую гибкость и настойчивость. Удивительно, но настойчивость, а не более высокая средняя гибкость, была определяющим поведением, связанным с расширением диапазона.

Настойчивость позволяет людям адаптироваться и находить решения проблем в новых условиях, например, при открытии новых источников пищи. Изменчивость гибкости внутри популяции увеличивает вероятность того, что некоторые люди будут очень гибкими, предоставляя другим возможность учиться у них и способствуя расширению популяции.

Раскрывая поведенческие черты, связанные с успешным расширением ареала, исследователи надеются понять, как исчезающие виды могут адаптироваться к изменениям окружающей среды. Продолжающаяся работа по изучению большехвостых граклов направлена ​​на разгадку тайн их поведения и содействие более широким усилиям по сохранению вида.

источники:

– Институт эволюционной антропологии Макса Планка, Германия

– Калифорнийский университет Санта-Барбары, США

– Университет Рочестера, США