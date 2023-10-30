Дико расходящиеся челюсти: эволюционная история ноктилионоидных летучих мышей

Увлекательное исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что группа из более чем 200 близкородственных видов летучих мышей, известных как ноктилионоиды, развила сильно расходящиеся челюсти, чтобы использовать различные источники пищи. Эти летучие мыши-ноктилионоиды, обитающие в основном в американских тропиках, претерпели значительные изменения в количестве, размере, форме и положении зубов. Сравнивая эти виды, исследователи получают представление о том, как лица млекопитающих, особенно челюсти и зубы, эволюционировали и развивались с течением времени.

В исследовании, проведенном Алексой Садье из Института эволюционных наук Монпелье во Франции, использовались компьютерная томография и другие методы для анализа челюстей, премоляров и коренных зубов более чем 100 видов ноктилионоидных летучих мышей. Исследовательская группа сравнила относительные размеры зубов и других особенностей черепа у видов с разными диетическими предпочтениями, проливая свет на то, как эти различия генерируются в процессе развития.

Одним из поразительных результатов исследования является то, что летучие мыши с более длинными челюстями, как правило, имеют по три премоляра и три коренных зуба с каждой стороны челюсти, как и многие любители нектара и насекомоядные. С другой стороны, у летучих мышей, питающихся фруктами, с более короткими челюстями часто отсутствует средний премоляр или задний коренной зуб, или и то, и другое из-за нехватки места. У них также, как правило, более широкие передние коренные зубы, потому что первые зубы, которые появляются на более короткой челюсти, становятся больше, поскольку пространство для последующих зубов ограничено.

Ноктилионоидные летучие мыши выработали огромное разнообразие рационов питания за относительно короткий период времени — около 25 миллионов лет. Это поднимает интригующие вопросы о том, как их челюсти и зубы адаптировались к таким быстрым изменениям в питании. Хотя точные причины этого безумия пищевой адаптации остаются неизвестными, интересно отметить, что летучие мыши-ноктилионоиды теперь потребляют насекомых, фрукты, нектар, рыбу и кровь, включая печально известных летучих мышей-вампиров.

Изучая эволюцию челюстей и зубов летучих мышей, исследователи надеются лучше понять фундаментальные биологические процессы, которые управляют ростом, формой и размером зубов у млекопитающих. Этот аспект развития зубов еще не до конца изучен, поскольку предыдущие исследования в основном были сосредоточены на мышах, у которых строение зубов отличается от летучих мышей и людей.

Продолжающийся проект, возглавляемый Садье и ее командой, продолжит разгадывать тайны эволюции зубов млекопитающих и будет способствовать нашему пониманию того, как эволюция формирует различные особенности млекопитающих. Изучая генетические закономерности и закономерности развития, которые контролируют развитие зубов у летучих мышей, это исследование обещает предоставить ценную информацию о более широкой области эволюционной биологии и процессах, которые сформировали царство животных.