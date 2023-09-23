Редкий скелет динозавра возрастом 150 миллионов лет выставлен на аукцион в Париже

Уникальный и исключительно хорошо сохранившийся скелет динозавра по имени Барри будет выставлен на аукционе в Париже в следующем месяце. Камптозавр высотой два метра и длиной пять метров произошел из позднеюрского периода, то есть его возраст составляет около 150 миллионов лет. Будучи членом семейства травоядных Iguanodontidae, Барри является одной из самых ранних групп динозавров, когда-либо обнаруженных.

Первоначально обнаруженная в Вайоминге в 1990-х годах, эта редкая находка подверглась тщательной реставрации палеонтологом Барри Джеймсом, в честь которого она была названа. Итальянская лаборатория Zoic, приобретшая скелет в прошлом году, также провела дополнительные реставрационные работы. Александр Гикелло из известного парижского аукционного дома Drouot описывает этот экземпляр как «чрезвычайно хорошо сохранившийся»: более 80 процентов скелета состоит из оригинальной кости. Один только череп остался неповрежденным более чем на 90 процентов.

Останки динозавров пользуются большим спросом на арт-рынке, и каждый год во всем мире происходит лишь несколько продаж таких экземпляров. Ориентировочная аукционная цена Барри составляет до 1.2 миллиона евро (1.9 миллиона австралийских долларов). В то время как некоторые эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что частные коллекционеры не обеспечивают должного ухода и публичного доступа к скелетам динозавров, другие полагают, что экземпляры, находящиеся в частной собственности, в конечном итоге станут доступными для общественности.

Аукцион Барри предлагает редкую возможность стать обладателем части доисторической истории, которая гарантированно очарует и заинтригует. Ожидается, что на предстоящем аукционе за очень популярный и тщательно отреставрированный скелет динозавра можно будет продать миллионы долларов.