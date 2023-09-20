Взрывное испытание: достижения в конструкции модулей космической станции

Компания Sierra Space, базирующаяся в Колорадо, недавно провела взрывное испытание, намеренно взорвав новую конструкцию надувного модуля, который будет использоваться для преемницы Международной космической станции (МКС). Взрывное испытание имеет решающее значение для проверки пределов конструкции модуля перед его полетом в космос. В модуле, созданном в сотрудничестве с компанией ILC Dover из Делавэра, используются сшитые и тканые ткани, в первую очередь вектран, которые при надувании становятся жесткими.

Sierra Space стремится к 2030 году подготовить модуль под названием LIFE (Large Integrated Flexible Environment) для космической станции «Орбитальный риф» — проект, возглавляемый Blue Origin Джеффа Безоса и финансируемый НАСА. Кроме того, Sierra планирует предоставить корабль под названием Dream Chaser, способный перевозить как груз, так и экипаж, для поддержки космической станции. Результаты недавних взрывных испытаний показали превышение стандарта сертификации для полномасштабного модуля на 33%, что означает значительное улучшение по сравнению с предыдущими конструкциями.

Взрывное испытание — одно из нескольких испытаний, проведенных Sierra Space на своих прототипах LIFE. В дополнение к испытаниям на разрыв были проведены испытания на ползучесть, в ходе которых модули подвергались длительному воздействию давления, превышающего обычное. Все эти испытания проводились в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА и сыграли жизненно важную роль в разработке конструкции модуля.

НАСА, осознавая необходимость будущих космических станций для замены МКС, финансирует разработку коммерческих объектов. Axiom Space, еще одна компания, базирующаяся в Хьюстоне, также заключила соглашение о создании собственных модулей космической станции, которые будут прикреплены к МКС уже в 2026 году.

Чтобы свести к минимуму разрыв в доступности исследований между МКС и новыми космическими станциями, НАСА активно работает над двухлетним планом перехода. Управление научно-технической политики Белого дома опубликовало стратегию с предлагаемыми шагами по этому переходу, направленную на обеспечение продолжения важнейших научных исследований в космосе.

Взрывное испытание, проведенное Sierra Space, означает значительный прогресс в конструкции модулей космической станции. Благодаря постоянным усилиям таких компаний, как Sierra Space и Axiom Space, будущее освоения космоса и научных исследований в космосе выглядит многообещающим.

источники:

- Представители Sierra Space

- НАСА