Миссия НАСА по астероиду Психика отложена из-за ненастной погоды

Запуск миссии НАСА по астероиду «Психея» перенесен на утро пятницы из-за ненастной погоды. Первоначально запуск миссии планировался на четверг, но стартовое окно миссии было отложено из-за штормов, пришедших из Мексиканского залива. Решение было принято после того, как пресс-брифинг перед запуском в среду показал мрачные прогнозы погоды на утро четверга с вероятностью благоприятных условий лишь 20%.

Арлена Мозес, специалист по погоде при запуске Космических сил США, объяснила обеспокоенность по поводу штормовой погоды и сильных ветров, ожидаемых в этом районе. Команды миссии решили отложить запуск до пятницы с вероятностью 50% благоприятных условий. Суббота также предоставляет резервную возможность при аналогичных условиях запуска. На решение об отсрочке также могут повлиять ограничения ракеты Falcon Heavy, поскольку у нее ограничено количество попыток повторного запуска, прежде чем потребуется техническое обслуживание.

Миссия Psyche направлена ​​на исследование одноименного металлического астероида, расположенного в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые полагают, что Психея может быть обнаженным ядром протопланеты, и эта миссия поможет собрать больше информации о ее составе. Окно запуска миссии продлится до 25 октября, что дает множество возможностей для успешного запуска.

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