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Новый метод использует бактерии для извлечения редкоземельных элементов для технологий чистой энергетики

ByМамфо Брешиа

Октябрь 18, 2023
Новый метод использует бактерии для извлечения редкоземельных элементов для технологий чистой энергетики

Ученые из Корнелльского университета открыли новый способ извлечения и использования бактерии Shewanella oneidensis из озера Онейда в штате Нью-Йорк. Эта бактерия имеет сродство к редкоземельным элементам, таким как лантаноиды, которые необходимы для технологий чистой и возобновляемой энергетики. Метод, называемый биосорбцией, позволяет бактериям перерабатывать редкоземельные металлы более экологически чистым способом по сравнению с современными методами экстракции. Биосорбция не требует использования агрессивных химикатов, которые часто канцерогенны и вредны для окружающей среды.

По словам Буза Барстоу, профессора биологической и экологической инженерии в Корнелле и ведущего исследователя проекта, эта новая технология обеспечивает масштабируемый и экологически чистый процесс разделения отдельных лантаноидов. Его можно использовать в развитых странах со строгими экологическими нормами, предотвращающими передачу экологических проблем менее развитым странам. Современный метод экстракции растворителем предполагает использование органических растворителей, которые являются канцерогенными и вредными для окружающей среды. Это также требует большого количества экстрагентов и длительных процессов разделения, что приводит к потенциальным проблемам с утечками.

Это исследование способствует растущей области биологических подходов к извлечению редкоземельных элементов. Другие исследователи, такие как Джои Котруво из Пенсильванского университета и Сесилия Мартинес-Гомез из Калифорнийского университета в Беркли, также работают над биологическими подходами к разделению. Однако биосорбция имеет определенные преимущества, такие как более низкая специфичность и более легкое удаление редкоземельных элементов из поглощающего агента, что делает ее потенциально более быстрым и масштабируемым процессом. Биосорбция также исключает необходимость очистки, поскольку для нее требуется только биомасса, которую можно легко вырастить без дополнительных стадий очистки.

Исследователи предполагают коммерческое применение этой технологии в ближайшем будущем. Компания Reegen, основанная исследователями, участвовавшими в проекте, стремится коммерциализировать эту технологию наряду с другими методами разработки микробов для извлечения редкоземельных элементов. Это развитие предлагает более устойчивую и эффективную альтернативу нынешнему доминированию Китая в производстве редкоземельных металлов, которое привело к серьезным проблемам загрязнения воды и почвы.

Источник: Корнельский университет, Йельская школа окружающей среды.

By Мамфо Брешиа

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