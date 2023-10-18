Новый метод использует бактерии для извлечения редкоземельных элементов для технологий чистой энергетики

Ученые из Корнелльского университета открыли новый способ извлечения и использования бактерии Shewanella oneidensis из озера Онейда в штате Нью-Йорк. Эта бактерия имеет сродство к редкоземельным элементам, таким как лантаноиды, которые необходимы для технологий чистой и возобновляемой энергетики. Метод, называемый биосорбцией, позволяет бактериям перерабатывать редкоземельные металлы более экологически чистым способом по сравнению с современными методами экстракции. Биосорбция не требует использования агрессивных химикатов, которые часто канцерогенны и вредны для окружающей среды.

По словам Буза Барстоу, профессора биологической и экологической инженерии в Корнелле и ведущего исследователя проекта, эта новая технология обеспечивает масштабируемый и экологически чистый процесс разделения отдельных лантаноидов. Его можно использовать в развитых странах со строгими экологическими нормами, предотвращающими передачу экологических проблем менее развитым странам. Современный метод экстракции растворителем предполагает использование органических растворителей, которые являются канцерогенными и вредными для окружающей среды. Это также требует большого количества экстрагентов и длительных процессов разделения, что приводит к потенциальным проблемам с утечками.

Это исследование способствует растущей области биологических подходов к извлечению редкоземельных элементов. Другие исследователи, такие как Джои Котруво из Пенсильванского университета и Сесилия Мартинес-Гомез из Калифорнийского университета в Беркли, также работают над биологическими подходами к разделению. Однако биосорбция имеет определенные преимущества, такие как более низкая специфичность и более легкое удаление редкоземельных элементов из поглощающего агента, что делает ее потенциально более быстрым и масштабируемым процессом. Биосорбция также исключает необходимость очистки, поскольку для нее требуется только биомасса, которую можно легко вырастить без дополнительных стадий очистки.

Исследователи предполагают коммерческое применение этой технологии в ближайшем будущем. Компания Reegen, основанная исследователями, участвовавшими в проекте, стремится коммерциализировать эту технологию наряду с другими методами разработки микробов для извлечения редкоземельных элементов. Это развитие предлагает более устойчивую и эффективную альтернативу нынешнему доминированию Китая в производстве редкоземельных металлов, которое привело к серьезным проблемам загрязнения воды и почвы.

Источник: Корнельский университет, Йельская школа окружающей среды.