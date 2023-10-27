Микаэла Робсон совершает революцию в космических путешествиях с помощью бактериальных кирпичей

Микаэла Робсон, выдающаяся аспирантка кафедры биологии растений и микробов, приступает к революционным исследованиям, которые могут изменить будущее космических путешествий. Будучи научным сотрудником Космического гранта штата Северная Каролина, Робсон возглавляет проект по изучению использования бактерий для создания биологической инфраструктуры в космическом пространстве – смелое и амбициозное предприятие.

Суть исследования Робсона заключается в использовании процесса, называемого микробиологически индуцированным осаждением карбонатов (MICP), для создания строительных материалов. Этот процесс включает в себя использование способности бактерий производить вещество, похожее на известняк, известное как осаждение карбоната кальция. Используя это природное вещество, становится возможным склеивать частицы и создавать прочные «биокирпичи», которые служат твердыми посадочными поверхностями и строительными конструкциями во внеземных средах.

Традиционно инженеры-геотехники на Земле используют MICP в строительных целях. Однако Робсон осознал потенциал адаптации этой технологии для космических применений. Она обнаружила, что гидролиз мочевины, метаболический процесс, обычно используемый в MICP, может быть усилен определенными бактериями, присутствующими в посевах пшеницы. Эти бактерии обладают замечательной способностью потреблять аммиак, важный побочный продукт процесса гидролиза мочевины, что делает его более безопасным и устойчивым для использования в космосе.

Внедряя эти потребляющие аммиак бактерии в процесс MICP для космических миссий, Робсон стремится достичь двух основных целей. Во-первых, она стремится исключить выброс токсичного аммиака, который был бы опасен для космонавтов. Во-вторых, она надеется оптимизировать систему так, чтобы нужно было добавлять меньше мочевины, тем самым сделав процесс более эффективным и экономически выгодным.

Потенциальные последствия исследований Робсона выходят далеко за рамки создания прочных конструкций в космосе. Этот инновационный подход также решает две важнейшие проблемы: управление отходами и производство продуктов питания. Мочевина, компонент отходов жизнедеятельности человека, может быть использована в качестве ценного ресурса для питания растений. Благодаря азотному циклу биокирпичики, созданные бактериями, могут помочь выращивать сельскохозяйственные культуры при ограниченных ресурсах, обеспечивая средства к существованию для будущих космических исследований и, возможно, даже поддерживая человеческую жизнь.

Проект Робсона под названием «Биоматериалы для космических миссий — оценка круговорота азота в микробно-индуцированных осаждениях карбонатов в имитаторе лунного грунта» начался в июне под эгидой космического гранта Северной Каролины. Ее исследования дают многообещающие результаты и открывают путь в будущее, в котором биологическая инфраструктура и устойчивое использование ресурсов будут играть жизненно важную роль в космических путешествиях.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое микробиологическое осаждение карбонатов (MICP)?

Ответ: MICP — это процесс, при котором бактерии производят вещество, похожее на известняк, называемое осаждением карбоната кальция, которое можно использовать для создания прочных материалов.

Вопрос: Как бактерии способствуют космическим путешествиям?

Ответ: Бактерии можно использовать для производства биокирпичей, которые служат строительными материалами для инфраструктуры в космической среде.

Вопрос: Что такое гидролиз мочевины?

Ответ: Гидролиз мочевины — это метаболический процесс, при котором бактерии расщепляют мочевину на аммиак и карбонат.

Вопрос: Как исследования Микаэлы Робсон касаются отходов и производства продуктов питания в космосе?

Ответ: Используя бактерии для потребления аммиака и повторного использования мочевины, исследования Робсона позволяют создать систему круговорота азота, которая максимизирует использование ресурсов в космосе, включая использование отходов жизнедеятельности человека для роста растений.