Новое исследование раскрывает раннее чувство тела и пространства у младенцев

Инновационное исследование, проведенное Бирмингемским университетом, показало, что младенцы в возрасте четырех месяцев обладают способностью воспринимать свое тело по отношению к пространству вокруг них. Исследование, опубликованное сегодня в журнале Scientific Reports, дает ценную информацию о развитии самосознания у младенцев.

В ходе исследования эксперты из Birmingham BabyLab подвергали младенцев воздействию движущегося мяча на экране, который либо приближался, либо удалялся от них. Когда мяч приближался к младенцам на экране, их руки подвергались легкой вибрации (так называемому «прикосновению»), при этом активность их мозга контролировалась. Сбор данных проходил в Голдсмитс Лондонского университета.

Результаты показывают, что уже с четырехмесячного возраста у младенцев наблюдается повышенная мозговая активность в соматосенсорной (тактильной) области, когда прикосновение следует за объектом, движущимся к ним. Это говорит о том, что еще до того, как они научатся тянуться к предметам, мозг младенцев уже настроен на установление связей между зрительными стимулами и тактильными ощущениями, что позволяет им понимать свое взаимодействие с окружающим пространством. Это явление часто называют периперсональным пространством.

Доктор Джулия Ориоли, ведущий исследователь из Университета Бирмингема, объясняет: «Наше исследование показывает, что в раннем младенчестве младенцы обладают врожденной способностью воспринимать и понимать свое телесное присутствие в окружающем их пространстве. Став взрослыми, мы используем несколько чувств, чтобы определить свое местоположение в пространстве и предсказать наше взаимодействие с объектами. Открытие того, что младенцы проявляют эти способности на такой ранней стадии, поднимает интригующие вопросы о том, в какой степени эти навыки приобретаются или врождены».

Исследование также изучало, как дети старшего возраста, около восьми месяцев, реагируют на неожиданные прикосновения. Когда прикосновению предшествовало удаление мяча от них на экране, мозговая активность малышей проявляла признаки удивления. Профессор Эндрю Бремнер, специалист по психологии развития, отмечает: «Наблюдение за реакциями удивления у детей старшего возраста позволяет предположить, что прикосновение было неожиданным из-за визуального направления движения объекта. Это указывает на то, что по мере того, как младенцы достигают первого года жизни, их развивающийся мозг приобретает более глубокое понимание их телесного существования в окружающей среде».

В дальнейших исследованиях исследователи планируют привлечь участников разного возраста, включая как молодых, так и пожилых людей. Исследуя активность мозга у взрослых, они надеются пролить свет на траекторию развития мультисенсорных способностей младенцев. Более того, они стремятся выяснить, проявляют ли уже новорожденные ранние признаки этих способностей.

В заключение доктор Ориоли подчеркивает трудности изучения новорожденных, но выражает оптимизм по поводу потенциальных открытий: «Работа с новорожденными ставит уникальные задачи, поскольку они проводят большую часть своего времени во сне и еде. Тем не менее, мы добились прогресса в исследовании этой возрастной группы, и будет действительно интересно определить, обладают ли младенцы в возрасте всего нескольких дней рудиментарным осознанием своего тела в космосе. Если так, то мы, возможно, заглянем в истоки человеческого сознания».

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое периперсональное пространство?

Периличностное пространство относится к области, непосредственно окружающей тело человека, внутри которой он воспринимает объекты и взаимодействует с ними.

Вопрос: Рождаются ли дети с чувством самосознания?

Хотя самосознание продолжает развиваться в младенчестве и раннем детстве, исследования показывают, что дети проявляют ранние признаки самосознания, такие как узнавание собственного отражения, примерно с 18-месячного возраста.

Вопрос: Как исследователи измеряют активность мозга у младенцев?

Исследователи обычно используют неинвазивные методы, такие как электроэнцефалография (ЭЭГ), для измерения активности мозга у младенцев. ЭЭГ использует электроды, помещаемые на кожу головы, для обнаружения электрических сигналов, генерируемых мозгом.