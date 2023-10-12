Лучший вид на солнечное затмение в Канаде: жители Британской Колумбии готовятся

Жителей Британской Колумбии в эти выходные ждет праздник: у них будет, возможно, лучший в Канаде вид на солнечное затмение. В субботу утром земля, солнце и луна выровняются таким образом, что будет казаться, что солнце исчезает за луной, оставляя только «огненное кольцо». В то время как в некоторых частях мира произойдет затмение другого типа, у жителей Британской Колумбии будет возможность стать свидетелями частичного солнечного затмения, при этом ожидается, что почти 75% Солнца исчезнет из Ванкувера.

Затмение будет видно с 8:08 до 10:38, а пик наступит в 9:20. Это явление также будет наблюдаться во внутренних и восточных частях провинции, хотя время и степень исчезновения Солнца будут меняться. для них немного другое.

Облачный покров может затруднить наблюдение за затмением, но если позволят условия, Университет Британской Колумбии проведет мероприятие по наблюдению и предоставит солнечные очки для наблюдения. Если смотреть прямо на затмение, это может привести к серьезному повреждению глаз, поэтому людям важно соблюдать меры предосторожности. НАСА рекомендует использовать солнечные очки для просмотра или создать «проектор затмения», чтобы косвенно наблюдать за событием.

Кольцевые солнечные затмения, когда Луна кажется достаточно большой, чтобы покрыть большую часть Солнца, происходят примерно раз в один-два года. Однако их не всегда видно из Канады. Это делает предстоящее затмение редкой возможностью для жителей Британской Колумбии стать свидетелями этого небесного события.

В заключение, жители Британской Колумбии должны отметить свои календари и подготовиться к поистине замечательному зрелищу в небе в эти выходные. Не забудьте уделять приоритетное внимание безопасности и наслаждайтесь этим уникальным опытом, который дает выравнивание Земли, Солнца и Луны.

источники:

- НАСА

– Университет Британской Колумбии