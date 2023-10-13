Будьте готовы к частичному солнечному затмению в Британской Колумбии

В эту субботу жители Британской Колумбии получат возможность стать свидетелями частичного солнечного затмения, что сделает нашу провинцию лучшим местом в Канаде для наблюдения за этим астрономическим явлением. Хотя мы не увидим полного эффекта «огненного кольца», который испытают некоторые места, затмение все равно будет замечательным зрелищем.

Кольцевое солнечное затмение, также известное как затмение «огненного кольца», происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, находясь в самой дальней точке от Земли. Из-за этого луна кажется меньше Солнца и не закрывает его полностью, создавая кольцеобразную форму. Хотя затмение начнется в Орегоне и пройдет по диагонали через Соединенные Штаты, Мексику, Центральную и Южную Америку, канадцы станут свидетелями лишь частичного затмения.

Чем ближе к югу и западу, тем полнее будет затмение. Поэтому жители Лоуэр-Мейнленда и южного острова Ванкувер могут ожидать самого драматичного шоу в стране. Во время затмения будет казаться, будто темная тень упала на сторону Солнца, затемняя его общую яркость.

Хотя прогноз предсказывает дождь в Ванкувере в субботу, что потенциально может затруднить обзор, во время затмения небо все равно потемнеет. В юго-западной части Британской Колумбии охват будет 70-80%, а в остальной части провинции - 50-70%.

В Ванкувере частное затмение начнется в 8:08, достигнет своего пика в 9:20 и закончится в 10:38. Не упустите эту возможность, так как это будет последний шанс для жителей Британской Колумбии испытать солнечное затмение в течение некоторого времени. После 8 апреля 2024 года, когда полное солнечное затмение будет видно в восточной Канаде, страна не сможет увидеть его в течение примерно 20–25 лет.

Помните, что во время затмения никогда не смотрите прямо на солнце, так как это может привести к серьезной травме глаз. Для безопасного наблюдения за событием важно использовать специальное оборудование для наблюдения за солнцем или очки для наблюдения за солнечным затмением. Если вы находитесь в Ванкувере, на астрономическом факультете Университета Британской Колумбии можно взять напрокат очки для наблюдения за солнечным затмением.

Итак, установите будильник и приготовьтесь стать свидетелем этого захватывающего небесного явления. Наслаждайтесь шоу и берегите себя!

источники:

– Орбакс, научный коммуникатор с факультета физики Университета Гвельфа.

– НАСА: https://science.nasa.gov/eclipses/future-eclipses/eclipse-2023/safety/