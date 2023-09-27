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Патологоанатом растений в Саммерленде работает над лекарством от болезни ствола виноградной лозы

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Патологоанатом растений в Саммерленде работает над лекарством от болезни ствола виноградной лозы

Патологоанатом растений из Саммерленда Хосе Рамон Урбес-Торрес и его команда работают над поиском лекарства от болезни ствола виноградной лозы (GTD). ГТД — сложное заболевание, вызываемое различными грибами, поражающими виноградные лозы в Британской Колумбии. В настоящее время не существует методов контроля или продуктов для предотвращения или лечения этих заболеваний.

Для борьбы с GTD Урбез-Торрес и его команда провели лабораторные, тепличные и полевые испытания в Центре исследований и разработок Саммерленда. Они идентифицировали от 40 до 50 различных грибов в Британской Колумбии, связанных с этим заболеванием. Патогены заражают лозу через отверстия во время обрезки, снижая способность растения поглощать воду и питательные вещества и в конечном итоге приводя к его гибели.

Целью исследований было понять, как протекает болезнь, идентифицировать грибковые патогены, присутствующие в БК, и определить условия окружающей среды, благоприятствующие их росту. Команда стремится найти устойчивую стратегию контроля, которая также может быть использована производителями органической продукции. Они идентифицировали местные грибы в Британской Колумбии, способные атаковать вредные грибы, связанные с GTD. Эти грибы могут быть местного происхождения и легко доступны производителям.

Исследователи обнаружили, что применение этих полезных грибов для обрезки отверстий может действовать как щит, предотвращающий попадание инфекционных грибов на растение или доступ к нему. Результаты их исследований были опубликованы в научном журнале, подчеркивая успешное использование организмов биологической борьбы против ГТД.

Хотя конечной целью является разработка зарегистрированного и пригодного к использованию продукта, необходимы дальнейшие исследования. Тем временем производители внедряют другие методы управления, такие как обрезка лоз в начале года, чтобы свести к минимуму заражение до 80%. Проект финансируется Советом по виноградарству Британской Колумбии и Министерством сельского хозяйства и агропродовольственной промышленности Канады.

Урбез-Торрес также проводит исследования по другим проблемам отрасли, не только винограда, но и плодов деревьев. Проект предполагает сотрудничество с профессором Мирандой Харт из биологического факультета кампуса UBC в Оканагане.

Поддержка со стороны промышленности, правительства и исследовательской группы сыграла решающую роль в проведении этого важного исследования по борьбе с ГТД.

By Роберт Эндрю

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