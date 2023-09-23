Лягушки как виды-индикаторы: отслеживание перемещений и выживания Колумбийских пятнистых лягушек для изучения смягчения транслокаций

По словам Винанда, исследователя, участвовавшего в исследовании, лягушки играют решающую роль в экосистеме как «вид-индикатор». Они служат системой раннего предупреждения о состоянии окружающей среды. Винанд объясняет, что если популяция лягушек сокращается или сталкивается с проблемами со здоровьем, это говорит о том, что сама экосистема не функционирует должным образом.

Лягушки не только являются важными индикаторами состояния окружающей среды, но и находятся в центре пищевой цепи. Они действуют как жизненно важное звено, будучи одновременно добычей для некоторых животных и хищниками для видов более низкого ранга, таких как насекомые. Это делает их бесценными для поддержания баланса и действия в качестве естественного механизма «биоконтроля».

В последние годы в Британской Колумбии стала более распространенной практика перемещения по смягчению последствий, когда лягушек перемещают в новые места, чтобы защитить их от освоения или разрушения среды обитания. Однако последствия этой практики не были тщательно изучены. По словам Винанда, исследования эффективности транслокации как на местном, так и на глобальном уровне ограничены.

Чтобы восполнить этот пробел в исследованиях, Винанд инициировал двухлетний проект на водно-болотных угодьях Майук на юго-востоке Британской Колумбии. Проект включал использование радиотрекеров и транспондерных меток, похожих на микрочипы, для наблюдения за перемещениями пятнистых лягушек Колумбии. Лягушек разделили на три группы: одна группа осталась в исходной среде обитания в качестве контроля, другая группа была перемещена на небольшое расстояние примерно в один километр, а третья группа была переселена на большее расстояние примерно в пять километров.

В течение весны и лета Винанд собирал данные о перемещениях лягушек и записывал их размеры, включая вес и размер, чтобы оценить их рост и выживаемость. Проект представляет собой совместную работу Ducks Unlimited Canada и Министерства водных, земельных ресурсов и управления ресурсами Британской Колумбии.

Хотя еще слишком рано определять результаты исследования, Винанд надеется, что оно прольет свет на эффективность смягчения последствий транслокации. Она признает, что ее исследование лишь поверхностное, и надеется, что оно вдохновит на дальнейшее изучение влияния транслокации на различные аспекты, такие как конкуренция за ресурсы, доступность продуктов питания, передача болезней и генетика.

Понимание результатов смягчения последствий транслокации имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий сохранения и обеспечения долгосрочного выживания популяций лягушек. Изучая перемещения и выживаемость пятнистых лягушек Колумбии, исследователи могут получить ценную информацию о влиянии перемещения и принять обоснованные решения относительно защиты этих важных амфибий.

источники:

- Канадская пресса (Брианна Шарлебуа)