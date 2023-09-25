Новое исследование изучает влияние транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

Новое исследование, проведенное студенткой магистратуры Университета Британской Колумбии Меган Винанд, направлено на то, чтобы пролить свет на влияние смягчающей транслокации на пятнистых лягушек Колумбии. Перемещение для смягчения последствий означает перемещение животных из одного места в другое в качестве меры по сохранению во время строительных или строительных проектов. Хотя перемещение по смягчению последствий становится все более распространенным в Британской Колумбии после проекта «От моря к небу», его последствия изучены минимально.

Колумбийские пятнистые лягушки считаются важным «видом-индикатором», поскольку они могут дать ценную информацию о состоянии экосистем. Винанд объясняет: «Если лягушка не чувствует себя хорошо, потому что она поглощает любые загрязняющие вещества из воздуха или самого водно-болотного угодья, это, вероятно, потому, что экосистема не в порядке». Кроме того, эти лягушки играют важную роль в пищевой сети, выступая одновременно в качестве добычи и хищника.

Исследование, проведенное Винандом, включало мечение пятнистых лягушек Колумбии на водно-болотных угодьях Мэйук недалеко от Крэнбрука, Британская Колумбия. Лягушек разделили на три группы: одну группу оставили в исходной среде обитания в качестве контрольной, другую переместили на небольшое расстояние примерно в один километр, а последнюю группу переселили на большее расстояние примерно в пять километров. В течение весны и лета лягушек отслеживали с помощью радиотрекеров и транспондерных меток.

Результаты исследования все еще анализируются, но Винанд надеется, что ее исследование будет способствовать пониманию эффективности смягчающей транслокации и ее влияния на выживание и перемещение видов. Это исследование является частью двухлетней работы, проводимой в партнерстве с Ducks Unlimited Canada и Министерством водных, земельных и ресурсных ресурсов Британской Колумбии.

Результаты этого исследования могут иметь значение для будущих усилий по сохранению и дать ценную информацию о влиянии перемещения по смягчению последствий на виды диких животных. Это решающий шаг в понимании последствий и эффективности этой практики, которая до сих пор относительно недостаточно изучена.

источники:

Название: Новое исследование изучает влияние транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

Источник: Университет Британской Колумбии.

Определение «переселения для смягчения последствий»: перемещение животных из одного места в другое, имеющих равную или более высокую ценность, в рамках усилий по сохранению.

Определение «вида-индикатора»: Вид, который может предоставить информацию о здоровье и состоянии экосистемы.

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