Влияние транслокации смягчения последствий на Колумбийских пятнистых лягушек: исследование студента UBC

Меган Винанд, студентка магистратуры Университета Британской Колумбии, проводит исследование воздействия транслокации на Колумбийских пятнистых лягушек. Перемещение для смягчения последствий означает перемещение животных из одного места в другое во время строительных или строительных проектов с целью сохранения их среды обитания. Эта практика привлекла внимание во время зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и Уистлере, когда более 1,000 амфибий, включая красноногую лягушку, были тщательно переселены.

Колумбийские пятнистые лягушки считаются важным «видом-индикатором», поскольку они могут дать представление об общем состоянии экосистемы. Они также являются важной частью пищевой цепи, служа источником пищи для некоторых животных и контролируя популяцию видов более низкого ранга, таких как насекомые. Несмотря на рост использования транслокации для смягчения последствий в Британской Колумбии, мало что известно о ее эффективности и долгосрочном воздействии на переселенных животных.

Исследование Винанд проходило на водно-болотных угодьях Майук недалеко от Крэнбрука на юго-востоке Британской Колумбии. Она использовала радиотрекеры и транспондерные метки на лягушках, чтобы отслеживать их перемещения, и документировала их измерения в течение всего лета. Лягушек разделили на три группы: одна осталась в исходной среде обитания в качестве контрольной группы, другая переместилась на небольшое расстояние примерно в один километр, а третья переселилась на большее расстояние примерно в пять километров.

Хотя результаты исследования все еще анализируются, Винанд надеется, что ее исследование прольет свет на выживание и передвижение переселенных лягушек. Кроме того, она считает, что ее результаты могут помочь решить более сложные вопросы, связанные с конкуренцией за ресурсы, доступностью продуктов питания, передачей болезней и генетическими последствиями.

Двухлетнее исследование проводится в сотрудничестве с Ducks Unlimited Canada и Министерством водных, земельных ресурсов и управления ресурсами Британской Колумбии. Это представляет собой важнейший первый шаг в понимании последствий перемещения по смягчению последствий — малоисследованной темы в области охраны дикой природы. Расширяя наши знания в этой области, исследователи смогут разработать более эффективные и обоснованные подходы к сохранению среды обитания животных во время проектов строительства и развития.

источники:

– Университет Британской Колумбии

- CBC News