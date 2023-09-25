Исследование транслокации смягчения последствий и ее воздействия на Колумбийскую пятнистую лягушку

Студентка магистратуры Университета Британской Колумбии Меган Винанд приступила к новаторскому исследованию, чтобы оценить влияние транслокации на Колумбийских пятнистых лягушек. Перемещение в целях смягчения последствий предполагает перемещение животных из одного места в другое с целью сохранения их популяций во время строительных или строительных проектов. Хотя перемещение по смягчению последствий в последние годы привлекло внимание, его эффективность и долгосрочные последствия остаются в значительной степени неизвестными.

Колумбийские пятнистые лягушки служат важным видом-индикатором, отражающим состояние их экосистем. Действуя как средство биологического контроля, они помогают регулировать популяцию насекомых и служат источником пищи для других животных. Однако их чувствительность к факторам окружающей среды делает их уязвимыми для разрушения и загрязнения среды обитания.

Чтобы исследовать эффекты смягчающего перемещения, Винанд использовал радиотрекеры и метки-транспондеры, прикрепленные к лягушкам. Эти метки были похожи на микрочипы, используемые у домашних животных, и позволяли исследователям отслеживать движения лягушек. Лягушек разделили на три группы – контрольную группу оставили в исходной среде обитания, группа переместилась на небольшое расстояние примерно в один километр, а группа переселилась на большее расстояние примерно в пять километров.

В течение нескольких месяцев Винанд записывал движения лягушек и измерял их вес и размер. Исследовательский проект, проводимый в сотрудничестве с Ducks Unlimited Canada и Министерством водных, земельных и ресурсов Британской Колумбии, направлен на то, чтобы дать представление о выживании и моделях передвижения перемещенных лягушек.

Хотя еще слишком рано определять результаты исследования, Винанд надеется, что ее исследование прольет свет на недостаточно изученную тему транслокации для смягчения последствий. Понимая краткосрочное влияние на выживание и передвижение, можно провести дальнейшее исследование таких вопросов, как конкуренция за ресурсы, доступность продуктов питания, передача болезней и генетические последствия.

Необходимы дальнейшие исследования для всесторонней оценки эффективности и потенциальных последствий перемещения по смягчению последствий. Учитывая рост числа проектов развития и строительства, вторгающихся в среду обитания земноводных, понимание долгосрочных последствий перемещения будет иметь решающее значение для эффективных усилий по сохранению.

источники:

– Университет Британской Колумбии

– Дакс Анлимитед Канада

– Министерство водных, земельных и ресурсов Британской Колумбии.