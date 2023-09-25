Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

Студентка магистратуры Университета Британской Колумбии Меган Винанд приступила к проекту по изучению воздействия смягчающей транслокации на пятнистых лягушек Колумбии. Перемещение для смягчения последствий включает перемещение животных из одного места в другое, обычно в целях сохранения во время строительных или строительных проектов.

Эта практика привлекла внимание во время зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и Уистлере, когда более 1,000 земноводных, в том числе красноногая лягушка, были осторожно вывезены из зоны строительства. Лягушки считаются важным «видом-индикатором», поскольку они могут дать представление об общем состоянии экосистемы. Они находятся в середине пищевой цепи, выступая одновременно хищниками и добычей, и играют решающую роль в поддержании баланса.

Несмотря на рост использования транслокации для смягчения последствий в Британской Колумбии, ее последствия мало изучены. Проект Винанда направлен на восполнение этого пробела в знаниях путем отслеживания перемещения и выживания пятнистых лягушек Колумбии после их переселения. Она использовала радиотрекеры и метки-транспондеры, которые действуют на лягушек как рюкзаки, чтобы отслеживать их перемещения. Проект проводился на водно-болотном угодье Майук недалеко от Крэнбрука, на юго-востоке Британской Колумбии.

Лягушек разделили на три группы: одна осталась в исходной среде обитания в качестве контрольной группы, одна переместилась на небольшое расстояние примерно в один километр, а третья переместилась на большее расстояние примерно в пять километров. Винанд документировал их движения и записывал измерения, такие как вес и размер, в течение летних месяцев.

Проект в партнерстве с Ducks Unlimited Canada и Министерством управления водными, земельными и ресурсами Британской Колумбии начался в апреле и завершился в августе. Хотя Винанд все еще анализирует данные, она надеется, что ее исследование будет способствовать пониманию смягчения последствий транслокации. Как только будут даны ответы на основные вопросы выживания и передвижения, исследователи смогут исследовать более сложные темы, связанные с конкуренцией за ресурсы, болезнями и генетикой.

Крайне важно продолжать инвестировать в исследования, чтобы полностью понять последствия перемещения по смягчению последствий и обеспечить успех будущих усилий по сохранению.

источники:

– Университет Британской Колумбии

– Дакс Анлимитед Канада

– Министерство водных, земельных и ресурсных ресурсов Британской Колумбии