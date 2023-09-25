Изучение влияния митигационной транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

Студентка магистратуры Университета Британской Колумбии Меган Винанд проводит одно из первых исследований последствий переселения, которое предполагает перемещение животных из одного места в другое в качестве меры по сохранению во время строительных или строительных проектов. Винанд отслеживал пятнистых лягушек Колумбии на водно-болотных угодьях с помощью радиотрекеров и транспондеров. Этих лягушек разделили на три группы: одна осталась в своей первоначальной среде обитания, одна переместилась на небольшое расстояние примерно в один километр, а третья переселилась на большее расстояние примерно в пять километров.

Лягушки считаются важным «видом-индикатором», поскольку их благополучие отражает общее состояние экосистемы. Они также играют решающую роль в пищевой цепи, выступая в качестве естественного «биологического контроля», потребляя виды более низкого ранга, такие как насекомые.

Исследование Винанда направлено на то, чтобы понять эффективность смягчения последствий перемещения и того, что происходит с животными после их перемещения. Эта тема до сих пор недостаточно исследована во всем мире, и Винанд надеется, что ее проект прольет свет на выживание и передвижение Колумбийских пятнистых лягушек.

Двухлетнее исследование, проведенное в партнерстве с Ducks Unlimited Canada и Министерством водных, земельных и других ресурсов Британской Колумбии, началось в апреле. Винанд анализирует данные, собранные в ходе полевых исследований, и надеется, что ее исследование проложит путь для дальнейших исследований последствий смягчения последствий транслокации. Будущие исследования могут изучить влияние на конкуренцию за ресурсы и продукты питания, болезни и генетику.

В заключение следует отметить, что понимание влияния перемещения по смягчению последствий на популяции животных имеет решающее значение для усилий по сохранению, особенно во время проектов строительства или развития. Изучая передвижение и выживание Колумбийских пятнистых лягушек, исследование Меган Винанд будет способствовать увеличению объема знаний по этой относительно неисследованной теме.

источники:

– Студентка магистратуры Университета Британской Колумбии Меган Винанд

– Дакс Анлимитед Канада

– Министерство водных, земельных и ресурсных ресурсов Британской Колумбии