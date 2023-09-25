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Изучение влияния митигационной транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

ByРоберт Эндрю

сентябрь 25, 2023
Изучение влияния митигационной транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

Студентка магистратуры Университета Британской Колумбии Меган Винанд проводит одно из первых исследований последствий переселения, которое предполагает перемещение животных из одного места в другое в качестве меры по сохранению во время строительных или строительных проектов. Винанд отслеживал пятнистых лягушек Колумбии на водно-болотных угодьях с помощью радиотрекеров и транспондеров. Этих лягушек разделили на три группы: одна осталась в своей первоначальной среде обитания, одна переместилась на небольшое расстояние примерно в один километр, а третья переселилась на большее расстояние примерно в пять километров.

Лягушки считаются важным «видом-индикатором», поскольку их благополучие отражает общее состояние экосистемы. Они также играют решающую роль в пищевой цепи, выступая в качестве естественного «биологического контроля», потребляя виды более низкого ранга, такие как насекомые.

Исследование Винанда направлено на то, чтобы понять эффективность смягчения последствий перемещения и того, что происходит с животными после их перемещения. Эта тема до сих пор недостаточно исследована во всем мире, и Винанд надеется, что ее проект прольет свет на выживание и передвижение Колумбийских пятнистых лягушек.

Двухлетнее исследование, проведенное в партнерстве с Ducks Unlimited Canada и Министерством водных, земельных и других ресурсов Британской Колумбии, началось в апреле. Винанд анализирует данные, собранные в ходе полевых исследований, и надеется, что ее исследование проложит путь для дальнейших исследований последствий смягчения последствий транслокации. Будущие исследования могут изучить влияние на конкуренцию за ресурсы и продукты питания, болезни и генетику.

В заключение следует отметить, что понимание влияния перемещения по смягчению последствий на популяции животных имеет решающее значение для усилий по сохранению, особенно во время проектов строительства или развития. Изучая передвижение и выживание Колумбийских пятнистых лягушек, исследование Меган Винанд будет способствовать увеличению объема знаний по этой относительно неисследованной теме.

источники:
– Студентка магистратуры Университета Британской Колумбии Меган Винанд
– Дакс Анлимитед Канада
– Министерство водных, земельных и ресурсных ресурсов Британской Колумбии

By Роберт Эндрю

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