Воздействие смягчения последствий транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

Студентка магистратуры Университета Британской Колумбии Меган Винанд проводит одно из первых исследований воздействия транслокации на дикую природу. Перемещение по смягчению последствий включает перемещение животных из одного места в другое, обычно в целях сохранения во время строительных или строительных проектов. Эта практика привлекла внимание перед зимними Олимпийскими играми 2010 года в Ванкувере и Уистлере, когда более 1,000 амфибий, включая красноногую лягушку, были осторожно переселены из зоны строительства.

Колумбийские пятнистые лягушки, находящиеся в центре внимания исследования Винанда, являются важным видом, поскольку они служат индикатором здоровья экосистемы. Они также являются ценной частью пищевой сети, питаясь видами более низкого ранга и потребляясь при этом другими животными. Однако влияние смягчения последствий перемещения на этих лягушек и других диких животных мало изучено.

Исследовательский проект Винанд осуществляется на водно-болотном угодье Майук недалеко от Крэнбрука на юго-востоке Британской Колумбии. Она использует радиотрекеры и транспондерные метки для отслеживания движений лягушек. Лягушки разделены на три группы: одна осталась в исходной среде обитания (контрольная группа), одна переместилась на небольшое расстояние примерно в один километр, а третья переселилась на более дальнее расстояние примерно в пять километров. В летние месяцы Винанд документировал их движения и измерял их вес и размер.

Проект, осуществляемый в сотрудничестве с Ducks Unlimited Canada и Министерством управления водными, земельными и другими ресурсами Британской Колумбии, начался в апреле и завершился в августе. Винанд в настоящее время анализирует полевые данные, чтобы определить выживаемость и перемещение перемещенных лягушек.

Хотя результаты еще не доступны, Винанд надеется, что ее исследование будет способствовать пониманию недостаточно изученной темы смягчения транслокации. Как только будут даны ответы на основные вопросы о выживании и передвижении, исследователи смогут исследовать более сложные проблемы, такие как конкуренция за ресурсы и продовольствие, болезни и генетика.

В целом, это исследование направлено на то, чтобы пролить свет на эффективность и потенциальное воздействие смягчающей транслокации на пятнистых лягушек Колумбии и других диких животных. Результаты могут послужить основой для будущих усилий по сохранению и способствовать растущему объему исследований по этой теме.

источники:

– Переселение для смягчения последствий: перемещение животных из одного места в следующую доступную среду обитания, имеющую такую ​​же или более высокую ценность, чем то место, откуда они прибыли.

– Виды-индикаторы: виды, которые служат ранними признаками здоровья экосистемы.

– Биологический контроль: использование живых организмов для борьбы с популяциями вредителей.

– Шоссе «море-небо»: шоссе между Ванкувером и Уистлером, которое было модернизировано перед зимними Олимпийскими играми 2010 года.

– Виды, вызывающие особую озабоченность: обозначение, указывающее на то, что вид может оказаться под угрозой исчезновения или угрозой исчезновения в случае ухудшения условий.

– Метка PIT: пассивная встроенная метка транспондера, похожая на микрочип, используемая в целях идентификации.

– Ducks Unlimited Canada: природоохранная организация, занимающаяся сохранением водно-болотных угодий и водоплавающих птиц.

– Министерство водных ресурсов, земли и ресурсов Британской Колумбии: правительственное министерство, отвечающее за управление и сохранение природных ресурсов Британской Колумбии.