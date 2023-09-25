Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

Меган Винанд, студентка магистратуры Университета Британской Колумбии, проводит исследование воздействия транслокации на Колумбийских пятнистых лягушек. Перемещение по смягчению последствий включает перемещение животных из одного места в другое, обычно для сохранения их среды обитания во время строительных или строительных проектов. Эта практика привлекла внимание во время зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и Уистлере, когда более 1,000 амфибий, включая красноногую лягушку, были тщательно переселены, чтобы обеспечить их выживание.

Пятнистые лягушки Колумбии считаются «видом-индикатором», то есть их популяция отражает общее состояние экосистемы. Отслеживая перемещения этих лягушек, Винанд надеется получить представление об эффективности смягчения последствий перемещения и его влиянии на лягушек и их среду обитания.

Используя радиотрекеры и метки-транспондеры, Винанд следил за лягушками на водно-болотном угодье Майук на юго-востоке Британской Колумбии. Лягушки были разделены на три группы: одна осталась в своей первоначальной среде обитания в качестве контрольной группы, одна переместилась на небольшое расстояние примерно на один километр, а другая переместилась. дальше расстояние около пяти километров. В летние месяцы Винанд документировал их перемещения и записывал измерения.

Этот исследовательский проект, проводимый в партнерстве с Ducks Unlimited Canada и Министерством управления водными, земельными и ресурсами Британской Колумбии, направлен на то, чтобы пролить свет на эффективность перемещения по смягчению последствий и его потенциальные последствия. Отвечая на основные вопросы о выживании и передвижении, исследование проложит путь к дальнейшему изучению таких тем, как конкуренция за ресурсы, болезни и генетика. Это исследование имеет решающее значение для разработки обоснованных стратегий сохранения и обеспечения долгосрочной жизнеспособности Колумбийских пятнистых лягушек и их экосистем.

источники:

– Университет Британской Колумбии

– Дакс Анлимитед Канада

– Министерство водных, земельных и ресурсных ресурсов Британской Колумбии