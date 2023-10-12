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Кольцевое солнечное затмение приближается к Британской Колумбии, но погода может испортить вид

ByРоберт Эндрю

Октябрь 12, 2023
Кольцевое солнечное затмение приближается к Британской Колумбии, но погода может испортить вид

Кольцевое солнечное затмение, небесное явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, будет видно в некоторых частях западного полушария Земли в эти выходные. В Британской Колумбии (Британская Колумбия) затмение будет видно примерно два с половиной часа в субботу, с 8:08 до 10:38. Пик затмения ожидается в 9:20 утра.

В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, кольцевое затмение создает кольцо света вокруг тени Луны. Следующее полное затмение запланировано на 8 апреля 2024 года.

К сожалению, южное побережье Британской Колумбии может не стать свидетелем этого события из-за ливней, прогнозируемых в течение дня. Однако в других частях Северной, Центральной и Южной Америки будет возможность увидеть затмение. Такие города, как Юджин, штат Орегон, Альбукерке, штат Нью-Мексико, и Сан-Антонио, штат Техас, являются одними из лучших мест для просмотра этого мероприятия. Кроме того, в таких странах, как Гватемала, Белиз, Гондурас, Никарагуа и Панама, затмение также будет хорошо видно.

Важно отметить, что взгляд прямо на затмение может нанести вред глазам. Чтобы безопасно наблюдать кольцевое затмение, наблюдателям рекомендуется носить специально разработанные очки или создавать собственные устройства наблюдения из предметов домашнего обихода. Защита глаз имеет первостепенное значение, чтобы избежать каких-либо повреждений или дискомфорта.

источники:

– Timeanddate.com
– Канадское космическое агентство
- Аккаунт NASA Sun & Space в Твиттере

By Роберт Эндрю

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