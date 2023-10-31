Изучение роли внеклеточных везикул в нейрональной коммуникации и открытии лекарств

Нейробиолог доктор Федерико Дахас-Байладор, руководитель лаборатории биологии аксонов Ноттингемского университета в Великобритании, был в авангарде исследований в области биологии аксонов и ее значения для открытия лекарств. В недавнем интервью доктор Даджас-Байладор поделился своим опытом о роли малых некодирующих РНК (sncRNA) в биологии аксонов и их потенциальном влиянии на наше понимание неврологических расстройств.

Биология аксонов, которая фокусируется на развитии и поддержании нейронных связей, играет решающую роль в нашем понимании нервной системы и возрастной дегенерации. В исследовании доктора Даджаса-Байладора особое внимание уделяется роли мякРНК, таких как микроРНК, в регуляции локального синтеза белка в аксонах. Эти sncRNAs играют жизненно важную роль в пространственно-временном контроле экспрессии генов, особенно в отдаленных областях, таких как окончания аксонов.

Одной из серьезных проблем в биологии аксонов является логистическое препятствие, создаваемое значительной длиной аксонов. Белки должны экспрессироваться на окончаниях аксонов, вдали от тела клетки, что требует регуляции трансляции и децентрализованной экспрессии генов. Именно здесь в игру вступают мякРНК, регулирующие экспрессию генов в аксонах и влияющие на общую функцию нейронов.

Сотрудничество стало движущей силой исследований доктора Даджаса-Байладора. Сотрудничество с центрами, специализирующимися на исследованиях боли и заболеваний двигательных нейронов, позволило лаборатории использовать свой опыт в области развития РНК и нейронов для решения этих конкретных состояний.

Значение исследований доктора Даджаса-Байладора в области биологии аксонов и мякРНК выходит за рамки нейробиологии и неврологии. Понимание сложности нейронов и роли аксонов в их функционировании открывает потенциальные возможности для открытия новых лекарств. Нацеливаясь на регуляцию транскриптомики внутри аксонов, исследователи могут влиять на функционирование всего нейрона, что приводит к трансформационным подходам к лечению.

Что касается интеграции новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, доктор Даджас-Байладор признает их потенциал и рассматривает их как ценные инструменты для обработки больших данных в области нейробиологии. Хотя искусственный интеллект еще не полностью интегрирован в его собственные исследования, он признает его значение для эффективного анализа данных и преодоления разрыва между знаниями в области биоинформатики и биологическим пониманием.

Заглядывая в будущее, лаборатория доктора Даджаса-Байладора с энтузиазмом изучает роль внеклеточных везикул в нейронной коммуникации. Эти везикулы, несущие мякРНК и другие молекулы, открывают уникальные возможности для изучения того, как нейроны взаимодействуют и модулируют свою среду. Понимание этих путей связи может иметь значительные последствия для неврологических заболеваний и открытия лекарств.

Начинающие исследователи и студенты, интересующиеся нейробиологией или смежными областями, должны сохранять страсть к выбранному ими предмету и оставаться преданными своему делу даже в периоды неопределенности. Доктор Даджас-Байладор подчеркивает, что настойчивость имеет решающее значение, а успех в исследованиях может быть очень полезным.

FAQ

Вопрос: Что такое биология аксонов?



Ответ: Биология аксонов — это изучение того, как нейроны развиваются, подвергаются поляризации, а также устанавливают и поддерживают связь через свои аксоны. Он играет решающую роль в понимании нервной системы и возрастной дегенерации.

Вопрос: Что такое малые некодирующие РНК (sncRNA)?



Ответ: Малые некодирующие РНК, или мякРНК, представляют собой класс молекул РНК, которые не кодируют белки, но выполняют важные регуляторные функции внутри клеток. Примеры включают микроРНК, которые играют роль в регуляции экспрессии генов.

Вопрос: Какова роль мякРНК в аксонах?



Ответ: SncRNAs, особенно микроРНК, регулируют локальный синтез белка в аксонах, играя ключевую роль в пространственно-временном контроле экспрессии генов. Они обеспечивают экспрессию генов на окончаниях аксонов, которые удалены от тела клетки нейрона.

Вопрос: Как понимание биологии аксонов может повлиять на открытие лекарств?



Ответ: Нацеливаясь на регуляцию транскриптомики внутри аксонов, исследователи могут влиять на функционирование всего нейрона. Это открывает потенциальные возможности для открытия новых лекарств и инновационных подходов к лечению неврологических расстройств.

Вопрос: Как можно интегрировать искусственный интеллект и машинное обучение в исследования в области нейробиологии?



Ответ: Искусственный интеллект и машинное обучение можно использовать для обработки больших данных в нейробиологических исследованиях. Они могут помочь в эффективном анализе данных и устранить разрыв между знаниями в области биоинформатики и биологическим пониманием.

(Источник: [Ноттингемский университет](https://www.nottingham.ac.uk/))