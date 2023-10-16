Миссия частного астронавта Ax-3 от Axiom Space стартует в 2024 году

Третья частная миссия астронавтов Axiom Space, Ax-3, запланирована на старт к Международной космической станции (МКС) в январе 2024 года. Миссию возглавит бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия, который также командовал первой космической миссией Axiom Space. Топор-1. В миссии к Лопесу-Алегрии присоединятся шведский астронавт Маркус Вандт, полковник ВВС Италии Вальтер Вилладей и первый гражданин Турции, побывавший в космосе, Альпер Гезеравчи.

Ax-3 будет запущен из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде с использованием космического корабля SpaceX Crew Dragon и ракеты Falcon 9. Axiom Space ранее подписала соглашение с SpaceX о запуске в космос трех дополнительных экипажей после успешной миссии Ax-1 в апреле 2022 года.

Во время пресс-конференции члены экипажа выразили свое волнение и гордость за участие в миссии. Вандт подчеркнул важность представления Швеции и Европы в космосе, а Гезеравчи подчеркнул важность миссии в объединении Турции после разрушительного землетрясения.

Лопес-Алегрия отметил, что подготовка экипажа проходит гладко, и после миссии Ax-1 были внесены улучшения. Он заявил, что у командира Ax-2 Пегги Уитсон было меньше обязанностей по оказанию помощи экипажу в экспериментах, и аналогичный подход будет применен к Ax-3. Экипаж также получит преимущества от улучшенных инструментов обучения и планирования, позволяющих управлять своим временем на орбите.

Предстоящая миссия Ax-3 направлена ​​на продолжение новаторских усилий Axiom Space в области коммерческих космических путешествий с планами на несколько будущих миссий. Ротация экипажа между Лопесом-Алегриа и Уитсоном позволит осуществить плавную смену командования без необходимости нанимать на данный момент дополнительных бывших астронавтов агентства.

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