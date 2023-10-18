Axiom Space совершенствует подготовку частных полетов астронавтов на МКС

Axiom Space готовится к своей третьей частной миссии астронавтов Ax-3, запуск которой запланирован на январь 2022 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Миссией будет командовать бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия, к которому присоединятся три заказчика: Вальтер Вилладей из Италии, Альпер Гезеравчи из Турции и Маркус Вандт из Швеции.

Во время брифинга о миссии Лопес-Алегрия и его товарищи по команде обсудили усовершенствованную подготовку, проведенную для Ax-3. Основываясь на уроках, извлеченных из предыдущих миссий компании, включая Ax-1, Лопес-Алегрия подчеркнул важность оптимизации обучения. Обучение Ax-1 включало в себя мероприятия, не имеющие отношения к миссии, и не было сосредоточено на управлении временем на МКС. Что касается Ax-3, Лопес-Алегрия планирует сократить график экспериментов, чтобы иметь больше времени для помощи своим товарищам по команде и уменьшить их зависимость от профессиональных астронавтов на борту МКС.

Обучение, проводимое SpaceX для Crew Dragon, также стало более эффективным. Лопес-Алегрия выразил уверенность, что они приближаются к «идеальному ответу» с точки зрения подготовки к миссии. Кроме того, опыт экипажа в качестве военных пилотов способствовал его подготовке. Гезеравчи и Вилладей являются активными военнослужащими своих военно-воздушных сил, привнося в миссию ценную подготовку и опыт.

Хотя Вилладей имеет дополнительный опыт полетов в космос на суборбитальном полете Virgin Galactic, он не считает это строго необходимым для миссии на МКС. Однако он нашел, что это был полезный первоначальный испытательный полет, который помог отточить навыки и подходы.

Вандт, который летает по соглашению между Шведским космическим агентством и Европейским космическим агентством (ЕКА), проходит обучение, основанное на его предыдущем опыте, и завершит полную программу подготовки астронавтов ЕКА.

Постоянное обучение, подкрепленное предыдущим опытом эксплуатации военных самолетов, хорошо подготовило экипаж и обеспечивает его готовность к предстоящему полету Ax-3.

источники:

- Reuters