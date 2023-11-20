Шведский астронавт готовится отправиться в космический полет, который изменит правила игры

Шведский астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) готовится к необычному космическому путешествию, которое ознаменует значительный прогресс в освоении космоса. Маркус Вандт, подполковник шведских ВВС, был выбран для полета Ax-3, двухнедельного визита на Международную космическую станцию ​​(МКС). Миссию, запланированную не ранее января 2024 года, организует базирующаяся в Хьюстоне компания Axiom Space.

Полет Ax-3 будет запущен из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде с использованием космического корабля SpaceX Crew Dragon и ракеты Falcon 9. Вандт вместе с тремя другими членами экипажа, включая бывшего астронавта НАСА Майкла Лопеса-Алегриа, примет участие в полете, который считается общеевропейским. Это предприятие станет шестым космическим полетом Лопеса-Алегрии, вторым для полковника ВВС Италии Вальтера Вилладея и дебютным космическим полетом для Вандта и Альпера Гезеравчи, первых граждан Турции, побывавших в космосе.

В рамках новой категории «астронавтов проекта», созданной ЕКА, выбор Вандта означает сдвиг в подходе агентства к исследованию космоса. Астронавты проекта — это люди, которые прошли отбор астронавтов, но не были наняты ЕКА до тех пор, пока не появилась конкретная возможность полета. Включение Вандта в эту группу отражает исследование ЕКА альтернативных способов получения доступа в космос посредством краткосрочных коммерческих полетов.

Подготовка к миссии Ax-3 прошла не без проблем. Однако Вандт свидетельствует о сильном духе товарищества среди членов экипажа и их способности вместе преодолевать препятствия. Процесс обучения, хотя и уникален из-за непосредственной близости к дате запуска, позволяет проводить интерактивные дискуссии и сеансы решения проблем.

Участвуя в полете Ax-3, Вандт надеется внести свой вклад в расширение присутствия человека в космосе и расширение границ знаний. Финансирование его миссии предполагает поддержку различных партнеров, включая Шведское космическое агентство, Шведскую космическую корпорацию, Вооруженные силы Швеции и такие компании, как Saab и FAM.

Участие Маркуса Вандта в миссии Ax-3 не только представляет собой важную веху в освоении космоса в Швеции, но и подчеркивает более широкую тенденцию развития подходов к космическим путешествиям и исследованиям. Это новаторское путешествие не только улучшит наше понимание Вселенной, но и вдохновит будущие поколения мечтать о большем и отправляться еще дальше в неизведанное.

Часто задаваемые вопросы

1. Что представляет собой полет Акс-3?

Полет Ax-3 — это миссия, организованная Axiom Space, цель которой — отправить экипаж астронавтов на Международную космическую станцию ​​(МКС) с использованием космического корабля SpaceX Crew Dragon и ракеты Falcon 9.

2. Кто такой Маркус Вандт?

Маркус Вандт — шведский астронавт и подполковник ВВС Швеции. Он входит в новую категорию «астронавтов проекта», созданную Европейским космическим агентством (ЕКА) для изучения альтернативных способов получения доступа в космос.

3. Кто еще участвует в миссии Ax-3?

В миссию Ax-3 входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия, полковник ВВС Италии Вальтер Вилладей и Альпер Гезеравчи, первый гражданин Турции, побывавший в космосе.

4. С какими проблемами пришлось столкнуться во время подготовки к миссии Ax-3?

Подготовка к миссии Ax-3 представляла собой уникальные проблемы из-за более коротких сроков до запуска. Однако члены экипажа преодолели эти проблемы посредством совместных сеансов решения проблем.

5. Как обеспечивается финансирование миссии Маркуса Вандта?

Финансирование миссии Маркуса Вандта предполагает поддержку различных партнеров, включая Шведское космическое агентство, Шведскую космическую корпорацию, Вооруженные силы Швеции, а также такие компании, как Saab и FAM.