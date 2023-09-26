НАСА завершает жизненно важные испытания космической среды для проекта AWE

Проект НАСА AWE успешно завершил важные испытания в космической среде, открыв путь к его запуску на Международную космическую станцию ​​(МКС) в ноябре. Эксперимент по атмосферным волнам (AWE) направлен на изучение атмосферных гравитационных волн и их влияния на спутниковую связь, предоставляя ценную информацию о связях между земной погодой и космосом.

Чтобы гарантировать выживаемость прибора и его оптимальную работу в космосе, AWE прошел строгие экологические испытания. Они включали испытания на электромагнитные помехи и совместимость (EMI/EMC), воздействие источников шума, испытания на прочность и надежность, испытания на вибрацию и прочность, термовакуумные испытания и калибровку приборов. Целью этих испытаний было убедиться, что AWE сможет выдерживать суровые условия космоса и работать по назначению.

Атмосферные гравитационные волны — это колебания в атмосфере Земли, которые генерируются такими факторами, как поток воздуха над горными хребтами, конвекция в нижних слоях атмосферы или возмущения воздушных масс. Они похожи на рябь, образующуюся на поверхности пруда, когда в него бросают камень. Изучая атмосферные гравитационные волны, ученые надеются лучше понять их влияние на спутниковую связь и космическую погоду, что в конечном итоге позволит планировщикам миссий и операторам спутников делать более точные прогнозы и планировать действия на случай непредвиденных обстоятельств.

Проект AWE, возглавляемый Лабораторией космической динамики (SDL) Университета штата Юта для НАСА, был разработан как высокочувствительный и точный научный инструмент. Успешное завершение испытаний в космической среде приближает нас на один шаг к разгадке тайн атмосферных гравитационных волн и их воздействия на наши системы связи. [Источник: НАСА]

Определения:

– атмосферные гравитационные волны: колебания внутри жидкой среды, такой как атмосфера Земли, возникающие в результате того, что сила гравитации пытается восстановить равновесие.

– испытания на электромагнитные помехи/электромагнитную совместимость (EMI/EMC): испытания, проводимые с целью убедиться, что устройство не производит и не излучает электромагнитные сигналы, которые могут создавать помехи для другого критически важного оборудования.

– термовакуумные испытания: испытания, проводимые в вакуумной камере для моделирования характеристик и работы прибора в моделируемых условиях полета.

– калибровка прибора: процесс настройки и проверки точности средства измерений.

– Спутниковая связь: связь, которая обеспечивает банковские, навигационные, телефонные, развлекательные и другие приложения с использованием спутников в качестве средства передачи.