CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

НАСА завершает жизненно важные испытания космической среды для проекта AWE

ByРоберт Эндрю

сентябрь 26, 2023
НАСА завершает жизненно важные испытания космической среды для проекта AWE

Проект НАСА AWE успешно завершил важные испытания в космической среде, открыв путь к его запуску на Международную космическую станцию ​​(МКС) в ноябре. Эксперимент по атмосферным волнам (AWE) направлен на изучение атмосферных гравитационных волн и их влияния на спутниковую связь, предоставляя ценную информацию о связях между земной погодой и космосом.

Чтобы гарантировать выживаемость прибора и его оптимальную работу в космосе, AWE прошел строгие экологические испытания. Они включали испытания на электромагнитные помехи и совместимость (EMI/EMC), воздействие источников шума, испытания на прочность и надежность, испытания на вибрацию и прочность, термовакуумные испытания и калибровку приборов. Целью этих испытаний было убедиться, что AWE сможет выдерживать суровые условия космоса и работать по назначению.

Атмосферные гравитационные волны — это колебания в атмосфере Земли, которые генерируются такими факторами, как поток воздуха над горными хребтами, конвекция в нижних слоях атмосферы или возмущения воздушных масс. Они похожи на рябь, образующуюся на поверхности пруда, когда в него бросают камень. Изучая атмосферные гравитационные волны, ученые надеются лучше понять их влияние на спутниковую связь и космическую погоду, что в конечном итоге позволит планировщикам миссий и операторам спутников делать более точные прогнозы и планировать действия на случай непредвиденных обстоятельств.

Проект AWE, возглавляемый Лабораторией космической динамики (SDL) Университета штата Юта для НАСА, был разработан как высокочувствительный и точный научный инструмент. Успешное завершение испытаний в космической среде приближает нас на один шаг к разгадке тайн атмосферных гравитационных волн и их воздействия на наши системы связи. [Источник: НАСА]

Определения:
– атмосферные гравитационные волны: колебания внутри жидкой среды, такой как атмосфера Земли, возникающие в результате того, что сила гравитации пытается восстановить равновесие.
– испытания на электромагнитные помехи/электромагнитную совместимость (EMI/EMC): испытания, проводимые с целью убедиться, что устройство не производит и не излучает электромагнитные сигналы, которые могут создавать помехи для другого критически важного оборудования.
– термовакуумные испытания: испытания, проводимые в вакуумной камере для моделирования характеристик и работы прибора в моделируемых условиях полета.
– калибровка прибора: процесс настройки и проверки точности средства измерений.
– Спутниковая связь: связь, которая обеспечивает банковские, навигационные, телефонные, развлекательные и другие приложения с использованием спутников в качестве средства передачи.

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев