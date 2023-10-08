Исследование вулканических кратеров: астронавты готовятся к будущим космическим миссиям

Три астронавта из разных космических агентств недавно приняли участие в моделируемой экспедиции на Лансароте, Испания, по поиску интересных камней на краю вулканического кратера. В состав команды входили кандидат в астронавты НАСА Джессика Уиттнер, Такуя Ониши из японского космического агентства JAXA и астронавт ЕКА Томас Песке.

Астронавты исследовали край Кальдеры Бланка, древнего вулкана, где собрали образцы и задокументировали свои выводы. Остатки вулкана предоставили астронавтам уникальную возможность изучать горные породы недр Земли, готовя их к будущим полетам к другим планетным телам.

Тома Песке выразил восторг по поводу учебного курса по геологии, заявив, что вулканический ландшафт Лансароте напоминает поверхность Луны или Марса. Астронавты не носили скафандры во время поездок, а использовали комплект, содержащий инструменты научного анализа, такие как спектрометры и микроскопы, подключенные к универсальному инструменту под названием «Электронный полевой журнал».

В ходе обучения члены экипажа менялись ролями, что позволило им получить опыт в различных аспектах освоения космоса. Электронный полевой журнал ЕКА, оснащенный микроскопом, сыграл решающую роль в документировании и наблюдении за образцами, собранными во время моделируемой экспедиции.

Эти учения на Лансароте являются частью курса ЕКА PANGEA, который фокусируется на геологии и готовит астронавтов к будущим миссиям за пределы Земли. Целью курса является предоставление иммерсивного и реалистичного опыта, моделирующего проблемы и условия, с которыми астронавты могут столкнуться при освоении космоса.

В целом, эта смоделированная экспедиция на Лансароте позволила астронавтам попрактиковаться в сборе проб, анализе и документации. Полученный опыт будет способствовать их готовности к будущим космическим миссиям и дальнейшему нашему пониманию геологических особенностей других планетных тел.

источники:

– ЕКА (Европейское космическое агентство)

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства)

– JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований)